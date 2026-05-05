"Только открывает рот под фонограмму": Медведев попытался повторить "поющий" опыт Макрона

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев стал объектом насмешек после своего выступления на торжественной церемонии воспламенения вечных огней в 12 городах России. Чиновник попытался продемонстрировать свои вокальные способности, следуя примеру президента Франции Эммануэля Макрона, который недавно также публично пел. Однако "выступление" российского чиновника оказалось неудачным.

Наблюдатели отметили, что во время пребывания на сцене Медведев только создавал видимость исполнения песни, пока это делали профессиональные артисты.

"Дмитрий Медведев повторил за Макроном и тоже публично спел. Хотя он и стоит на сцене, но только едва открывает рот, когда за кадром поют другие исполнители", — говорится в комментариях к видео.

Пользователи сети и журналисты иронически подчеркивают контраст между "тихим" пением Медведева на мероприятиях и его агрессивной риторикой в Telegram и X, где он регулярно угрожает миру ядерным оружием.

"По всей видимости, раскрывать рот Медведев может только, пугая Украину и Европу", — резюмируют авторы публикации.

Напомним, что видео с этим событием было обнародовано на официальных ресурсах партии "Единая Россия" и государственными пропагандистскими агентствами. Несмотря на попытки создать патриотическую атмосферу, зрители обратили внимание именно на комичность ситуации с фонограммой.

Отметим, что визит президента Франции в Армению запомнился не только официальными встречами, но неожиданным творческим перформансом. Эммануэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян продемонстрировали неформальную сторону дипломатии, исполнив одну из самых известных композиций Шарля Азнавура — "Богема".