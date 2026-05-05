«Лише відкриває рот під фонограму»: Медведєв спробував повторити «співочий» досвід Макрона

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв став об’єктом насмішок після свого виступу на урочистій церемонії запалення вічних вогнів у 12 містах Росії. Чиновник спробував продемонструвати свої вокальні здібності, наслідуючи приклад президента Франції Еммануеля Макрона, який нещодавно також публічно співав. Проте "виступ" російського посадовця виявився невдалим.

Спостерігачі зауважили, що під час перебування на сцені Медведєв лише створював видимість виконання пісні, поки за нього це робили професійні артисти.

"Дмитро Медведєв повторив за Макроном та теж публічно заспівав. Хоча він і стоїть на сцені, проте лише ледь відкриває рота, коли за кадром співають інші виконавці", — йдеться у коментарях до відео.

Користувачі мережі та журналісти іронічно підкреслюють контраст між "тихим" співом Медведєва на заходах та його агресивною риторикою в Telegram та Х, де він регулярно погрожує світові ядерною зброєю.

"Видно, розкривати рота Медведєв може лише, лякаючи Україну та Європу", — резюмують автори публікації.

Нагадаємо, що відео з цією подією було оприлюднене на офіційних ресурсах партії "Єдина Росія" та державними пропагандистськими агенціями. Попри спроби створити патріотичну атмосферу, глядачі звернули увагу саме на комічність ситуації з фонограмою.

Зазначимо, що візит президента Франції до Вірменії запам’ятався не лише офіційними зустрічами, а й несподіваним творчим перформансом. Емануель Макрон та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян продемонстрували неформальний бік дипломатії, виконавши одну з найвідоміших композицій Шарля Азнавура — "Богема".