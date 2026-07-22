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Топливный кризис добирается до Кремля: какое главное оружие стремительно теряет Россия

Forbes предупреждает, что ушибы по нефтяной инфраструктуре и санкции подталкивают РФ к экономическому перелому, а зависимость от Китая только усиливается

22 июля 2026, 13:00
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Кравцев Сергей

Россия, годами использовавшая энергоресурсы как инструмент политического давления на Европу, сама все острее сталкивается с топливным кризисом. В ряде регионов уже вводятся ограничения на горючее, а на оккупированном Крымском полуострове даже объявили чрезвычайное положение из-за дефицита ресурсов. Такое развитие событий свидетельствует о нарастании системных проблем российской экономики, считает Forbes.

Топливный кризис добирается до Кремля: какое главное оружие стремительно теряет Россия

Топливный кризис в РФ. Фото: из открытых источников

По оценке издания, важную роль в этом играет кампания Украины по нанесению ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, базам хранения горючего и логистическим узлам. Хотя, как отмечают аналитики, решающая точка перелома еще не наступила, стратегическая инициатива постепенно переходит на сторону Киева, а возможности Москвы одновременно поддерживать военную кампанию и внутреннюю экономическую стабильность ослабевают.

В Forbes отмечают, что даже если Кремлю удастся удержать контроль над оккупированными украинскими территориями, экономические потери войны уже превышают любые потенциальные выгоды. Санкции, дипломатическая изоляция, деградация промышленности и огромные военные расходы, накопленные с 2022 года, формируют долгосрочный кризис, который не завершится даже после прекращения боевых действий.

Особое внимание аналитики обращают на смену мирового энергетического рынка. После отказа Европейского Союза от российского газа крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа в ЕС стали США. Вместе с тем, Россия все больше зависит от китайского рынка, что, по мнению экспертов, лишь усиливает политическое и экономическое влияние Пекина на Москву.

Издание прогнозирует, что даже после завершения войны Россия останется менее надежным энергетическим партнером, экономически слабее и значительно зависимее Китая. Репутационные потери в сфере энергетики уже стали не временным кризисом, а структурной проблемой, определяющей будущее страны еще много лет.

Также издание "Комментарии" сообщало – наконец-то это произошло: Портников объяснил, почему июль 2026-го войдет в историю войны против РФ.




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Источник: https://www.forbes.com/sites/arielcohen/2026/07/21/energy-after-peace-in-ukraine/
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