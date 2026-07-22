Паливна криза добирається до Кремля: яку головну зброю стрімко втрачає Росія

Росія, яка роками використовувала енергоресурси як інструмент політичного тиску на Європу, сама дедалі гостріше стикається з паливною кризою. У низці регіонів уже запроваджують обмеження на пальне, а на окупованому Кримському півострові навіть оголосили надзвичайний стан через дефіцит ресурсів. Такий розвиток подій свідчить про наростання системних проблем російської економіки, вважає Forbes.

Паливна криза у РФ. Фото: із відкритих джерел

За оцінкою видання, важливу роль у цьому відіграє кампанія України із завдання ударів по російських нафтопереробних заводах, базах зберігання пального та логістичних вузлах. Хоча, як зазначають аналітики, вирішальна точка перелому ще не настала, стратегічна ініціатива поступово переходить на бік Києва, а можливості Москви підтримувати одночасно військову кампанію та внутрішню економічну стабільність слабшають.

У Forbes наголошують, що навіть якщо Кремлю вдасться утримати контроль над окупованими українськими територіями, економічні втрати від війни вже перевищують будь-які потенційні вигоди. Санкції, дипломатична ізоляція, деградація промисловості та величезні військові витрати, накопичені з 2022 року, формують довгострокову кризу, яка не завершиться навіть після припинення бойових дій.

Особливу увагу аналітики звертають на зміну світового енергетичного ринку. Після відмови Європейського Союзу від російського газу найбільшим постачальником скрапленого природного газу до ЄС стали США. Водночас Росія дедалі більше залежить від китайського ринку, що, на думку експертів, лише посилює політичний та економічний вплив Пекіна на Москву.

Видання прогнозує, що навіть після завершення війни Росія залишиться менш надійним енергетичним партнером, економічно слабшою та значно залежнішою від Китаю. Репутаційні втрати у сфері енергетики вже стали не тимчасовою кризою, а структурною проблемою, яка визначатиме майбутнє країни ще багато років.

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