Топливный кризис на горизонте: Кремль пошел на радикальный шаг

Правительство России усиливает контроль над топливным рынком на фоне серии атак на нефтяную инфраструктуру. Как сообщает The Moscow Times, власти вводят систему обязательных "разнарядок" для крупнейших нефтяных компаний, регулируя объемы производства, поставок и экспорта топлива.

Под новые правила подпадают ведущие игроки отрасли, включая Роснефть, Газпром нефть, Лукойл и Сургутнефтегаз. Они должны будут заключить соглашения с Минэнерго и антимонопольной службой о стабилизации внутреннего рынка.

Согласно новым требованиям, Министерство энергетики будет фактически диктовать компаниям объемы выпуска бензина и дизеля, их поставки на внутренний рынок, экспорт и биржевые продажи. Дополнительно государство усиливает контроль за ценами: АЗС обязуют удерживать стоимость топлива в пределах инфляции с учетом налоговой нагрузки.

Источники отмечают, что подобные рекомендации существовали и ранее, однако теперь они становятся практически обязательными. Отклонение от планов допускается лишь в случае форс-мажора.

Резкое ужесточение политики связано с падением переработки нефти после регулярных атак беспилотников. По данным издания, с начала 2026 года российские НПЗ подвергались ударам не менее 19 раз. Только в апреле были частично или полностью остановлены несколько крупных предприятий, включая объекты в Перми, Сызрани, Новокуйбышевске, Туапсе и Нижнем Новгороде.

В результате загрузка нефтеперерабатывающих заводов снизилась до 4,69 млн баррелей в сутки – это минимальный уровень с 2009 года и ниже показателей топливного кризиса прошлого года.

На этом фоне эксперты предупреждают: усиление государственного контроля может свидетельствовать о попытке сдержать надвигающийся дефицит топлива и стабилизировать рынок в условиях растущего давления на нефтяную отрасль.

