Паливна криза на горизонті: Кремль пішов на радикальний крок

Уряд Росії посилює контроль за паливним ринком на тлі серії атак на нафтову інфраструктуру. Як повідомляє The Moscow Times, влада вводить систему обов'язкових "рознарядок" для найбільших нафтових компаній, регулюючи обсяги виробництва, постачання та експорту палива.

Удари по НПЗ Росії. Фото: з відкритих джерел

Під нові правила підпадають провідні гравці галузі, включаючи Роснафту, Газпром нафту, Лукойл та Сургутнафтогаз. Вони мають укласти угоди з Міненерго та антимонопольною службою про стабілізацію внутрішнього ринку.

Згідно з новими вимогами, Міністерство енергетики фактично диктуватиме компаніям обсяги випуску бензину та дизеля, їх постачання на внутрішній ринок, експорт та біржові продажі. Додатково держава посилює контроль за цінами: АЗС зобов’язують утримувати вартість палива в межах інфляції з урахуванням податкового навантаження.

Джерела зазначають, що подібні рекомендації існували й раніше, проте тепер вони стають практично обов'язковими. Відхилення від планів допускається лише у разі форс-мажору.

Різке посилення політики пов'язане з падінням переробки нафти після регулярних атак безпілотників. За даними видання, з початку 2026 року російські НПЗ зазнавали ударів не менше ніж 19 разів. Лише у квітні було частково чи повністю зупинено кілька великих підприємств, включаючи об'єкти у Пермі, Сизрані, Новокуйбишевську, Туапсе та Нижньому Новгороді.

В результаті завантаження нафтопереробних заводів знизилося до 4,69 млн барелів на добу — це мінімальний рівень з 2009 року і нижче за показники паливної кризи минулого року.

На цьому тлі експерти попереджають: посилення державного контролю може свідчити про спробу стримати дефіцит палива, що насувається, і стабілізувати ринок в умовах зростаючого тиску на нафтову галузь.

