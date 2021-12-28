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"Тотальная репрессия": российский суд вынес постановление о закрытии правозащитной организации

Россия приказывает закрыть главную правозащитную группу

сегодня, 14:54
Автор:

Карина Ожерельева
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Верховный суд России во вторник, 28 декабря, постановил ликвидировать самую известную правозащитную группу страны за нарушение закона, требующего регистрации групп как иностранных агентов, что завершило год репрессий против критиков Кремля. Об этом сообщает Reuters.

"Тотальная репрессия": российский суд вынес постановление о закрытии правозащитной организации

Судья Верховного суда России выносит приговор во время слушания по закрытию правозащитной группы «Международный мемориал» в Москве - Reuters

Закрытие группы "Мемориал" завершает год, когда главный критик Кремля Навальный был заключен, его политическое движение было запрещено, а многие его союзники были вынуждены бежать. Москва говорит, что просто следит за соблюдением законов, чтобы противостоять экстремизму и оградить страну от иностранного влияния.

"Это плохой сигнал, свидетельствующий о том, что наше общество и наша страна двигаются в неправильном направлении", — цитирует агентство ТАСС главу совета "Мемориала" Яна Рачинского.

Закрытие группы повысит риск "тотальных репрессий" в России, заявила один из адвокатов "Мемориала" Мария Эйсмонт во время последних слушаний во вторник, 28 декабря.

"Мемориал" назвал иск политически мотивированным.

Основанный в эпоху "гласности" советской либерализации известными диссидентами, включая вдову лауреата Нобелевской премии мира Андрея Сахарова, "Мемориал" первоначально сосредотачивался на документировании преступлений сталинского времени. "Мемориал" был главной правозащитной группой России во время двух войн в Чечне в 1990-х годах, а недавно выступил против репрессий критиков президента Владимира Путина.

В 2015 году власти включили группу в официальный список "иностранных агентов", что повлекло за собой многочисленные ограничения ее деятельности.

В прошлом месяце прокуроры обвинили московский правозащитный центр "Мемориал" и его главную структуру "Мемориал Интернешнл" в нарушении закона об "иностранных агентах".

Прокуроры заявили, что "Мемориал Интернешнл" нарушил правила, не обозначив ярлыком все свои публикации, включая сообщения в социальных сетях. Они обвинили московский центр в попустительстве терроризма и экстремизма.

Выступая на последнем заседании во вторник, 28 декабря, государственный прокурор заявил, что "Мемориал" организовал широкомасштабные медиа-кампании, направленные на дискредитацию российских властей, сообщает ТАСС.

Группа отрицает какие-либо серьезные нарушения и называет иски политически мотивированными. В группе заявили, что ее члены будут продолжать свою работу, даже если она будет распущена.

Как сообщали ранее "Комментарии", Россия задержала двух союзников заключенного врага Кремля Алексея Навального.


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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/russian-orders-closure-top-rights-group-2021-12-28/
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