Трагедия в РФ только вопрос времени: озвучено категоричное заявление о страшном будущем Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Трагедия в РФ только вопрос времени: озвучено категоричное заявление о страшном будущем Путина

Владимир Зеленский убежден, что применение культуры и кино как инструмента пропаганды приведет к трагическим последствиям для русского народа

11 марта 2026, 11:00
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о неизбежном трагическом финале, который ждет российскую нацию из-за агрессивной политики Кремля. Он также намекнул, что Владимир Путин рискует повторить судьбу немецкого фюрера Адольфа Гитлера, если продолжит путь войны и репрессий. Об этом глава государства рассказал в интервью ирландскому журналисту Каолану Робертсону.

Трагедия в РФ только вопрос времени: озвучено категоричное заявление о страшном будущем Путина

Фото: из открытых источников

"Мы знаем, чем все закончилось для Гитлера. Мы понимаем, чем закончится для Путина", — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Кремль пытается использовать культуру как политический инструмент.

"На разных культурных платформах — даже во время фестивалей детской анимации — россияне наполняют свои фильмы пропагандой, чтобы с самого раннего возраста индоктринировать свое общество. Но это никогда не помогает. Я уверен, что их нации ждет трагический конец", — добавил Зеленский.

Речь идет о попытках РФ вернуться на Венецианский биеннале после четырехлетнего перерыва, что вызвало резкую реакцию МИД Украины и международного сообщества. Итальянский Минкульт дистанцировался от этого решения, подчеркнув поддержку Украины, но Киев продолжает настаивать, что участие агрессора в престижных культурных событиях недопустимо.

В украинском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Россия системно использует культуру для пропаганды и спецопераций. За время полномасштабного вторжения РФ уничтожила более 1700 украинских культурных памятников, убила сотни художников и нанесла ущерб культурной отрасли на 31 млрд долларов.

Как уже писал портал "Комментарии", после начала войны в Иране мотивация России серьезно относиться к переговорам с Украиной и США значительно снизилась. Такое мнение высказал политолог и преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук.



