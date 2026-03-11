logo_ukra

Трагедія у РФ лише питання часу: озвучено категорину заяву про страшне майбутнє Путіна
Трагедія у РФ лише питання часу: озвучено категорину заяву про страшне майбутнє Путіна

Володимир Зеленський переконаний, що застосування культури та кіно як інструменту пропаганди призведе до трагічних наслідків для російського народу

11 березня 2026, 11:00
Президент України Володимир Зеленський попередив про неминучий трагічний фінал, який чекає на російську націю через агресивну політику Кремля. Він також натякнув, що Володимир Путін ризикує повторити долю німецького фюрера Адольфа Гітлера, якщо продовжить шлях війни та репресій. Про це глава держави розповів в інтерв’ю ірландському журналісту Каолану Робертсону.

Трагедія у РФ лише питання часу: озвучено категорину заяву про страшне майбутнє Путіна

Фото: з відкритих джерел

"Ми знаємо, чим усе закінчилося для Гітлера. Ми розуміємо, чим закінчиться для Путіна", — підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що Кремль намагається використовувати культуру як політичний інструмент.

"На різних культурних платформах — навіть під час фестивалів дитячої анімації — росіяни наповнюють свої фільми пропагандою, щоб із самого раннього віку індоктринувати своє суспільство. Але це ніколи не допомагає. Я впевнений, що на їхню націю чекає трагічний кінець", — додав Зеленський.

Йдеться про спроби РФ повернутися на Венеційську бієнале після чотирирічної перерви, що викликало різку реакцію МЗС України та міжнародної спільноти. Італійський Мінкульт дистанціювався від цього рішення, підкресливши підтримку України, але Київ продовжує наполягати, що участь агресора у престижних культурних подіях є неприпустимою.

В українському зовнішньополітичному відомстві нагадали, що Росія системно використовує культуру для пропаганди та "спецоперацій". За час повномасштабного вторгнення РФ знищила понад 1700 українських культурних пам’яток, вбила сотні митців і завдала збитків культурній галузі на 31 млрд доларів.

Як вже писав портал "Коментарі", після початку війни в Ірані мотивація Росії серйозно ставитися до переговорів з Україною та США значно знизилася. Таку думку висловив політолог і викладач КНУ імені Тараса Шевченка Петро Олещук.



