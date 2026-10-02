Трамп будет просто в гневе: что снова произошло в России

В Самарской области Российской Федерации в результате вероятной воздушной атаки вспыхнул мощный пожар на территории линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Самара". Объект является ключевым логистическим узлом корпорации "Транснефть" и считается самым большим резервуарным парком на территории Европы. Хотя официальные структуры отмалчиваются о причинах возгорания, местные власти были вынуждены экстренно ограничить движение городского транспорта и призвать людей прятаться в подземку.

Иллюстративное фото

Гигантские масштабы и четыре магистральные артерии под ударом

По данным независимых расследователей, проанализировавших фотоматериалы очевидцев, эпицентром чрезвычайного происшествия стала промышленная зона площадью более 216 гектаров. На этой территории сосредоточены колоссальные мощности для хранения и транспортировки топлива.

"Судя по снимкам от местных жителей, пылает одноименная ЛПДС, которая является важнейшим транспортно-распределительным узлом", — отмечают OSINT-эксперты издания ASTRA.

Специалисты отмечают стратегический вес объекта:

"Здесь развернуто более семи десятков резервуаров с суммарной емкостью более 1,6 миллиона кубических метров сырья. Кроме того, комплекс содержит две нефтеперекачивающие станции и специализированный хаб для смешивания нефти".

Уникальность этой станции состоит в том, что она соединяет ключевые месторождения страны-агрессоры и соседей. Сюда стекаются четыре мощных нефтепровода, транспортирующих ресурс из Татарстана, Оренбурга, Западной Сибири и Казахстана.

Грохот на рассвете и остановка городского движения

Российские чиновники и руководство нефтяной компании пока воздерживаются от официальных заявлений по поводу разрушений на территории станции. Несмотря на это, скрыть последствия атаки в самом городе не удалось из-за значительного общественного резонанса.

"Ранее жители областного центра сообщали о серии громких взрывов, самый мощный из которых раздался примерно в 6:30 утра", — добавляют журналисты ASTRA, описывая панику в регионе.

Из-за угрозы повторных ударов муниципалитет перешел в чрезвычайный режим работы.

"Движение наземного пассажирского транспорта в городе временно заблокировано", — заявил глава Самары Иван Носков.

Чиновник призвал население пользоваться альтернативной инфраструктурой безопасности:

"В то же время, наш метрополитен работает бесперебойно и функционирует в режиме укрытия".

Глава города уточнил, что угроза ракетных ударов снята, однако режим опасности из-за возможной атаки беспилотников продолжает действовать.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Трамп в очередной раз заявил, что украинские удары по российским НПЗ влияют на цены на дизель в мире.