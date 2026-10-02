Трамп будет просто в гневе: что снова произошло в России

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
В Самарской области Российской Федерации в результате вероятной воздушной атаки вспыхнул мощный пожар на территории линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Самара". Объект является ключевым логистическим узлом корпорации "Транснефть" и считается самым большим резервуарным парком на территории Европы. Хотя официальные структуры отмалчиваются о причинах возгорания, местные власти были вынуждены экстренно ограничить движение городского транспорта и призвать людей прятаться в подземку.
Иллюстративное фото
По данным независимых расследователей, проанализировавших фотоматериалы очевидцев, эпицентром чрезвычайного происшествия стала промышленная зона площадью более 216 гектаров. На этой территории сосредоточены колоссальные мощности для хранения и транспортировки топлива.
Специалисты отмечают стратегический вес объекта:
Уникальность этой станции состоит в том, что она соединяет ключевые месторождения страны-агрессоры и соседей. Сюда стекаются четыре мощных нефтепровода, транспортирующих ресурс из Татарстана, Оренбурга, Западной Сибири и Казахстана.
Российские чиновники и руководство нефтяной компании пока воздерживаются от официальных заявлений по поводу разрушений на территории станции. Несмотря на это, скрыть последствия атаки в самом городе не удалось из-за значительного общественного резонанса.
Из-за угрозы повторных ударов муниципалитет перешел в чрезвычайный режим работы.
Чиновник призвал население пользоваться альтернативной инфраструктурой безопасности:
Глава города уточнил, что угроза ракетных ударов снята, однако режим опасности из-за возможной атаки беспилотников продолжает действовать.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Трамп в очередной раз заявил, что украинские удары по российским НПЗ влияют на цены на дизель в мире.