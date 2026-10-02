Трамп буде просто у гніві: що знову сталося в Росії

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Недилько Ксения
У Самарській області Російської Федерації внаслідок ймовірної повітряної атаки спалахнула потужна пожежа на території лінійної виробничо-диспетчерської станції (ЛПДС) "Самара". Об'єкт є ключовим логістичним вузлом корпорації "Транснєфть" і вважається найбільшим резервуарним парком на території Європи. Хоча офіційні структури наразі відмовчуються щодо причин займання, місцева влада була змушена екстрено обмежити рух міського транспорту та закликати людей ховатися в підземку.
Ілюстративне фото
За даними незалежних розслідувачів, які проаналізували фотоматеріали очевидців, епіцентром надзвичайної події стала промислова зона площею понад 216 гектарів. На цій території зосереджено колосальні потужності для зберігання та транспортування палива.
Фахівці наголошують на стратегічній вазі об'єкта:
Унікальність цієї станції полягає в тому, що вона з'єднує ключові родовища країни-агресорки та сусідів. Сюди стікаються чотири потужні нафтопроводи, які транспортують ресурс із Татарстану, Оренбурга, Західного Сибіру та Казахстану.
Російські чиновники та керівництво нафтової компанії поки що утримуються від офіційних заяв щодо руйнувань на території станції. Попри це, приховати наслідки атаки у самому місті не вдалося через значний суспільний резонанс.
Через загрозу повторних ударів муніципалітет перейшов на надзвичайний режим роботи.
Посадовець закликав населення користуватися альтернативною інфраструктурою безпеки:
Голова міста уточнив, що загрозу ракетних ударів наразі знято, проте режим небезпеки через можливу атаку безпілотників продовжує діяти.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Трамп в черговий раз заявив, що українські удари по російських НПЗ впливають на ціни на дизель у світі