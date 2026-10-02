Трамп буде просто у гніві: що знову сталося в Росії

У Самарській області Російської Федерації внаслідок ймовірної повітряної атаки спалахнула потужна пожежа на території лінійної виробничо-диспетчерської станції (ЛПДС) "Самара". Об'єкт є ключовим логістичним вузлом корпорації "Транснєфть" і вважається найбільшим резервуарним парком на території Європи. Хоча офіційні структури наразі відмовчуються щодо причин займання, місцева влада була змушена екстрено обмежити рух міського транспорту та закликати людей ховатися в підземку.

Ілюстративне фото

Гігантські масштаби та чотири магістральні артерії під ударом

За даними незалежних розслідувачів, які проаналізували фотоматеріали очевидців, епіцентром надзвичайної події стала промислова зона площею понад 216 гектарів. На цій території зосереджено колосальні потужності для зберігання та транспортування палива.

"Судячи зі знімків від місцевих жителів, палає однойменна ЛПДС, яка є найважливішим транспортно-розподільчим вузлом", — зазначають OSINT-експерти видання ASTRA.

Фахівці наголошують на стратегічній вазі об'єкта:

"Тут розгорнуто понад сім десятків резервуарів із сумарною місткістю понад 1,6 мільйона кубічних метрів сировини. Крім того, комплекс містить дві нафтоперекачувальні станції та спеціалізований хаб для змішування нафти".

Унікальність цієї станції полягає в тому, що вона з'єднує ключові родовища країни-агресорки та сусідів. Сюди стікаються чотири потужні нафтопроводи, які транспортують ресурс із Татарстану, Оренбурга, Західного Сибіру та Казахстану.

Грохот на світанку та зупинка міського руху

Російські чиновники та керівництво нафтової компанії поки що утримуються від офіційних заяв щодо руйнувань на території станції. Попри це, приховати наслідки атаки у самому місті не вдалося через значний суспільний резонанс.

"Раніше мешканці обласного центру повідомляли про серію гучних вибухів, найпотужніший з яких пролунав приблизно о 6:30 ранку", — додають журналісти ASTRA, описуючи паніку в регіоні.

Через загрозу повторних ударів муніципалітет перейшов на надзвичайний режим роботи.

"Рух наземного пасажирського транспорту в місті тимчасово заблоковано", — заявив очільник Самари Іван Носков.

Посадовець закликав населення користуватися альтернативною інфраструктурою безпеки:

"Водночас наш метрополітен працює безперебійно та функціонує у режимі укриття".

Голова міста уточнив, що загрозу ракетних ударів наразі знято, проте режим небезпеки через можливу атаку безпілотників продовжує діяти.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Трамп в черговий раз заявив, що українські удари по російських НПЗ впливають на ціни на дизель у світі