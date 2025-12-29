Трамп был в шоке: Путин пожаловался президенту США на Украину и назвал новые требования РФ

Новый телефонный разговор Путина и Трампа завершился, он прошел положительно, сообщил Белый дом. Представитель Кремля Юрий Ушаков рассказал российские подробности разговора президента США с российским диктатором, где Путин обвинил Украину в атаке на его резиденцию.

Дональд Трамп и Путин (фото из открытых источников)

"Путин заявил Трампу, что террористические действия Киева по атаке на госрезиденцию не останутся без ответа, сказал Ушаков. Трамп был в шоке и возмущен попыткой атаки ВСУ на резиденцию Путина. Путин очень четко заявил Трампу, что позиция РФ будет пересмотрена в связи с государственным терроризмом, который с Киевским терроризмом. использовал беспилотники дальнего действия, рассказал Ушаков. Атака беспилотников на госрезиденцию Путина по времени произошла "фактически сразу после" переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго, заявил Ушаков.

Ушаков сообщил, что некоторые достигнутые Трампом и Зеленским результаты, по мнению РФ, покидают Украину поле для уклонения от своих обязательств.

Также он сказал, что Трамп и его советники проинформировали Путина об итогах переговоров с Зеленским.

Кроме этого, по его словам, Путин в этом году провел 17 контактов с американскими представителями, включая 10 разговоров с Трампом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский прокомментировал заявление Лаврова о нападении на резиденцию Путина. По его словам, Россия хочет взорвать прогресс между Украиной и США в мирных переговорах

"Очередная ложь российской федерации. Понятно, что вчера у нас была встреча с Трампом. И понятно, что для "русских", если у нас с Америкой нет скандала, а мы имеем прогресс, для них это провал. Потому что они не хотят закончить эту войну. Способны закончить ее только из-за давления на них". Я, честно говоря, вчера еще ожидал какую-то риторику. Видите ли, они идут дальше", – сказал он.