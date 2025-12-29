Трамп був шокований: Путін поскаржився президенту США на Україну та назвав нові вимоги РФ

Нова телефонна розмова Путіна і Трампа завершилася, вона пройшла позитивно, повідомив Білий дім. Натомість представник Кремля Юрій Ушаков розповів російські подробиці розмови президента США з російським диктатором, де Путін звинуватив Україну в атаці на його резиденцію.

Дональд Трамп і Путін (фото з відкритих джерел)

"Путін заявив Трампу, що терористичні дії Києва щодо атаки на держрезиденцію не залишаться без відповіді, сказав Ушаков. Трамп був шокований і обурений спробою атаки ЗСУ на резиденцію Путіна. Путін дуже чітко заявив Трампу, що позиція РФ буде переглянута у зв'язку з державним тероризмом, який здійснює Київ. Для атаки на держрезиденцію президента РФ Київ використовував безпілотники дальньої дії, розповів Ушаков.Атака безпілотників на держрезиденцію Путіна за часом відбулася "фактично відразу після" переговорів США і України в Мар-а-Лаго, заявив Ушаков. ,"- повідомив Ушаков.

Ушаков повідомив, що деякі досягнуті Трампом і Зеленським результати, на думку РФ, залишають Україні поле для ухилення від своїх зобов'язань.

Також він сказав, що Трамп і його радники поінформували Путіна про підсумки переговорів із Зеленським.

Окрім цього за його словами, Путін цього року провів 17 контактів з американськими представниками, включаючи 10 розмов із Трампом.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Зеленський прокоментував заяву Лаврова про напад на резиденцію Путіна. За його словами, Росія хоче підірвати прогрес між Україною та США в мирних переговорах

"Чергова брехня російської федерації. Зрозуміло, що вчора у нас була зустріч з Трампом. І зрозуміло, що для "рускіх", якщо у нас з Америкою немає скандалу, а ми маємо прогрес, для них це провал. Тому що вони не хочуть закінчити цю війну. Спроможні закінчити її тільки через тиск на них. Ну, і шукали, я впевнений, в цьому, шукали причини. Я, чесно кажучи, вчора ще очікував якусь риторику. Бачите, вони йдуть далі",- сказав він.