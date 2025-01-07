Трамп цинично пытается сменить повестку дня отвлечь внимание от Украины

Новоизбранный президент США Дональд Трамп снова заявил о необходимости присоединения Гренландии. Причём в этот раз не просто заявил, но и отправил туда делегацию Республиканской партии во главе со своим сыном.

Дональд Трамп

Как считает российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, возможно, Трамп пытается изменить повестку дня и отвлечь внимание от войны в Украине.

"Либо он реально сходит с ума, либо цинично пытается сменить повестку. Последнее может быть связано с какими-то проблемами — в том числе и на российско-украинском направлении. Поняв, что он не в состоянии выполнить своего обещания прекратить войну в 24 часа, Трамп может попытаться сделать так, чтобы про него никто и не вспоминал", — заявил российский эксперт.

По его словам, новый-старый американский президент — лидер, нацеленный не на сущности, а на внешние эффекты, поэтому то, что не получилось, он с легкостью заменит другим, никакого дискомфорта при этом не чувствуя.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что избранный президент США Дональд Трамп заявил, что отправил в Гренландию делегацию во главе с собственным сыном Дональдом Трампом-младшим. По его словам, это шаг, который поможет Гренландии стать снова великой, в частности, если учредительная страна окажется в составе США.

В частности, Дональд Трамп в собственной сети Truth Social опубликовал сообщение о том, что якобы жители Гренландии хотят отказаться от протектората Дании и быть частью Соединенных Штатов. Для поддержки этого Трамп отправил сына и других представителей США в Гренландию.

Это не в первый раз Трамп заявляет территориальные претензии на Гренландию. Ранее он сообщил, что назначит нового послав в Данию, который будет добиваться "контроля над Гренландией".



