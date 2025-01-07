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Трамп цинично пытается сменить повестку дня отвлечь внимание от Украины

Трамп продолжает говорить о том, что Гренландию нужно присоединить к США

7 января 2025, 18:06
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Ткачик Олеся

Новоизбранный президент США Дональд Трамп снова заявил о необходимости присоединения Гренландии. Причём в этот раз не просто заявил, но и отправил туда делегацию Республиканской партии во главе со своим сыном.

Трамп цинично пытается сменить повестку дня отвлечь внимание от Украины

Дональд Трамп

Как считает российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, возможно, Трамп пытается изменить повестку дня и отвлечь внимание от войны в Украине.

"Либо он реально сходит с ума, либо цинично пытается сменить повестку. Последнее может быть связано с какими-то проблемами — в том числе и на российско-украинском направлении. Поняв, что он не в состоянии выполнить своего обещания прекратить войну в 24 часа, Трамп может попытаться сделать так, чтобы про него никто и не вспоминал", — заявил российский эксперт.

По его словам, новый-старый американский президент — лидер, нацеленный не на сущности, а на внешние эффекты, поэтому то, что не получилось, он с легкостью заменит другим, никакого дискомфорта при этом не чувствуя.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что избранный президент США Дональд Трамп заявил, что отправил в Гренландию делегацию во главе с собственным сыном Дональдом Трампом-младшим. По его словам, это шаг, который поможет Гренландии стать снова великой, в частности, если учредительная страна окажется в составе США.

В частности, Дональд Трамп в собственной сети Truth Social опубликовал сообщение о том, что якобы жители Гренландии хотят отказаться от протектората Дании и быть частью Соединенных Штатов. Для поддержки этого Трамп отправил сына и других представителей США в Гренландию.

Это не в первый раз Трамп заявляет территориальные претензии на Гренландию. Ранее он сообщил, что назначит нового послав в Данию, который будет добиваться "контроля над Гренландией".




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Источник: https://www.facebook.com/abbas.gallyamov/posts/pfbid02T2E936YgdWU2aYWSbeuEsZfSjEAj3hdZFVAY2umRboLKkAVnTyFyCTQ12X1BPNtHl
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