Трамп еще раз цинично сыграл в пользу Кремля по отношению к Украине: почему аплодируют у Путина
Трамп еще раз цинично сыграл в пользу Кремля по отношению к Украине: почему аплодируют у Путина

Песков сообщил журналистам, что недавние заявления Трампа имеют большое значение и в целом совпадают с позицией России

10 декабря 2025, 15:00
В Кремле высказали положительную оценку последним заявлениям президента США Дональда Трампа, в частности, о преимуществе России на поле боя в Украине и невозможности присоединения Украины к НАТО. Представитель кремлевского правителя Дмитрий Песков сообщил журналистам, что высказывания Трампа имеют большое значение и во многих аспектах совпадают с позицией российской стороны, передает AFP.

Трамп еще раз цинично сыграл в пользу Кремля по отношению к Украине: почему аплодируют у Путина

Фото: из открытых источников

Песков уточнил, что в частности, вопросы членства Украины в НАТО, территориальные изменения и потери украинских территорий частично отвечают взглядам Кремля. По его словам, последние заявления американского политика "во многом совпадают с нашим пониманием ситуации".

Как известно, американский президент в рамках собственных попыток посредничества в конфликте между Россией и Украиной убежден, что именно российская сторона находится в более сильной переговорной позиции. Также Трамп отметил, что "всегда существовало понимание", что Украина не станет членом НАТО.

Неофициальные комментарии американских и европейских чиновников указывают на то, что эти заявления пока не привели к официальным изменениям оценок ситуации на поле боя. В то же время, Кремль воспринял их как поддержку собственных позиций, что подчеркивает значение международных заявлений высокопоставленных политиков в вопросе войны в Украине.

Как уже писали "Комментарий", известный украинский журналист Виталий Портников высказал мнение, что у Владимира Зеленского есть значительно более высокие шансы на победу, если президентские выборы в Украине будут проведены по гарантиям безопасности со стороны США и РФ. По его словам, в послевоенных условиях именно такой формат выборов дает нынешнему главе государства наиболее благоприятные перспективы по сравнению с любыми другими сценариями.



