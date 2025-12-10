В Кремле высказали положительную оценку последним заявлениям президента США Дональда Трампа, в частности, о преимуществе России на поле боя в Украине и невозможности присоединения Украины к НАТО. Представитель кремлевского правителя Дмитрий Песков сообщил журналистам, что высказывания Трампа имеют большое значение и во многих аспектах совпадают с позицией российской стороны, передает AFP.

Песков уточнил, что в частности, вопросы членства Украины в НАТО, территориальные изменения и потери украинских территорий частично отвечают взглядам Кремля. По его словам, последние заявления американского политика "во многом совпадают с нашим пониманием ситуации".

Как известно, американский президент в рамках собственных попыток посредничества в конфликте между Россией и Украиной убежден, что именно российская сторона находится в более сильной переговорной позиции. Также Трамп отметил, что "всегда существовало понимание", что Украина не станет членом НАТО.

Неофициальные комментарии американских и европейских чиновников указывают на то, что эти заявления пока не привели к официальным изменениям оценок ситуации на поле боя. В то же время, Кремль воспринял их как поддержку собственных позиций, что подчеркивает значение международных заявлений высокопоставленных политиков в вопросе войны в Украине.

