У Кремлі висловили позитивну оцінку останнім заявам президента США Дональда Трампа, зокрема щодо переваги Росії на полі бою в Україні та неможливості приєднання України до НАТО. Речник кремлівського правителя Дмитро Пєсков повідомив журналістам, що висловлювання Трампа мають велике значення та в багатьох аспектах збігаються з позицією російської сторони, передає AFP.

Фото: з відкритих джерел

Пєсков уточнив, що зокрема питання членства України в НАТО, територіальні зміни та втрати українських територій частково відповідають поглядам Кремля. За його словами, останні заяви американського політика "багато в чому збігаються з нашим розумінням ситуації".

Як відомо, американський президент у рамках власних спроб посередництва у конфлікті між Росією та Україною висловив переконання, що саме російська сторона перебуває у сильнішій переговорній позиції. Також Трамп зазначив, що "завжди існувало розуміння", що Україна не стане членом НАТО.

Неофіційні коментарі американських та європейських посадовців вказують на те, що ці заяви поки не призвели до офіційних змін оцінок щодо ситуації на полі бою. Водночас Кремль сприйняв їх як підтримку власних позицій, що підкреслює значення міжнародних заяв високопоставлених політиків у питанні війни в Україні.

Як вже писали "Коментар", відомий український журналіст Віталій Портников висловив думку, що Володимир Зеленський має значно вищі шанси на перемогу, якщо президентські вибори в Україні будуть проведені за безпековими гарантіями з боку США та РФ. За його словами, у післявоєнних умовах саме такий формат виборів дає нинішньому главі держави найбільш сприятливі перспективи, порівняно з будь-якими іншими сценаріями.