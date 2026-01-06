Трамп еще раз подыграл Путину: в Кремле отметились ультимативным заявлением в ЕС

Спецпредставитель президента РФ по переговорам по войне против Украины Кирилл Дмитриев иронически отреагировал на позицию Европейского Союза в связи с громкими заявлениями президента США Дональда Трампа о возможном контроле над Гренландией. В своем сообщении в соцсети X он высмеял реакцию Брюсселя, намекнув на беспомощность европейских институций в ситуациях, где затрагиваются интересы крупных геополитических игроков.

Кирилл Дмитриев. Фото: РБК

По словам Дмитриева, ЕС якобы снова ограничивается только наблюдением за событиями и демонстрацией двойных стандартов, ведя себя как подчиненный, а не самостоятельный субъект международной политики. Отдельно он предположил, что за Гренландией могут появиться и новые объекты интереса к Вашингтону, вспомнив Канаду как возможное следующее направление.

Тем временем в Дании растет беспокойство из-за настойчивых сигналов со стороны Дональда Трампа по поводу Гренландии. Особое внимание эти заявления приобрели на фоне недавних действий США в Венесуэле, после которых международное сообщество заговорило о готовности Вашингтона действовать решительно за пределами собственных границ.

Сам Трамп объясняет свою позицию соображениями национальной безопасности, утверждая, что контроль над островом имеет стратегическое значение для Соединенных Штатов. Он также неоднократно отмечал, что решение по этому вопросу может быть принято в сжатые сроки, определяя конкретные временные рамки для дальнейших шагов.

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен призвала воспринимать подобные заявления серьезно. Она предупредила, что любые силовые действия США против территории страны-члена НАТО могут разрушить сами основы Альянса и поставить под угрозу систему безопасности, сложившуюся после Второй мировой войны.

Как уже писали "Комментарии", украинский журналист Роман Цымбалюк обратил внимание на то, что продолжающаяся война и международная изоляция постепенно делают авторитарных лидеров токсичными даже для собственного окружения. По его мнению, примеры из других стран, в частности, Венесуэлы, демонстрируют: когда диктатор перестает быть гарантом стабильности и доходов, внутри системы начинают вызревать альтернативные сценарии.