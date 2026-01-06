logo_ukra

Трамп вкотре підіграв Путіну: у Кремлі відзначилися ультимативною заявою до ЄС
Трамп вкотре підіграв Путіну: у Кремлі відзначилися ультимативною заявою до ЄС

У Данії зараз турбуються через активні спроби Трампа взяти під контроль Гренландію після операції США у Венесуелі

6 січня 2026, 12:25
Автор:
Клименко Елена

Спецпредставник президента РФ з питань переговорів щодо війни проти України Кирило Дмитрієв іронічно відреагував на позицію Європейського Союзу у зв’язку з гучними заявами президента США Дональда Трампа про можливий контроль над Гренландією. У своєму дописі в соцмережі X він висміяв реакцію Брюсселя, натякнувши на безпорадність європейських інституцій у ситуаціях, де зачіпаються інтереси великих геополітичних гравців.

Трамп вкотре підіграв Путіну: у Кремлі відзначилися ультимативною заявою до ЄС

Кирило Дмитрієв. Фото: РБК

За словами Дмитрієва, ЄС нібито знову обмежується лише спостереженням за подіями та демонстрацією подвійних стандартів, поводячись як підлеглий, а не самостійний суб’єкт міжнародної політики. Окремо він припустив, що за Гренландією можуть з’явитися й нові об’єкти зацікавленості Вашингтона, згадавши Канаду як можливий наступний напрям.

Тим часом у Данії зростає занепокоєння через наполегливі сигнали з боку Дональда Трампа щодо Гренландії. Особливої уваги ці заяви набули на тлі нещодавніх дій США у Венесуелі, після яких міжнародна спільнота заговорила про готовність Вашингтона діяти рішуче за межами власних кордонів.

Сам Трамп пояснює свою позицію міркуваннями національної безпеки, стверджуючи, що контроль над островом має стратегічне значення для Сполучених Штатів. Він також неодноразово наголошував, що рішення з цього питання може бути ухвалене у стислі терміни, окреслюючи конкретні часові рамки для подальших кроків.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен закликала сприймати подібні заяви серйозно. Вона застерегла, що будь-які силові дії США проти території країни-члена НАТО можуть зруйнувати самі основи Альянсу та поставити під загрозу систему безпеки, сформовану після Другої світової війни.

Як вже писали "Коментарі", український журналіст Роман Цимбалюк звернув увагу на те, що тривала війна та міжнародна ізоляція поступово роблять авторитарних лідерів токсичними навіть для власного оточення. На його думку, приклади з інших країн, зокрема Венесуели, демонструють: коли диктатор перестає бути гарантом стабільності й прибутків, усередині системи починають визрівати альтернативні сценарії.



