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Трамп и Путин провели телефонный разговор: в Кремле раскрыли детали переговоров

Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор длительностью около часа.

14 июня 2026, 19:10
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин провели телефонный разговор, который, по информации российской стороны, длился около часа. Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, сообщая о подробностях контактов между двумя лидерами.

Трамп и Путин провели телефонный разговор: в Кремле раскрыли детали переговоров

Путин и Трамп. Фото из открытых источников

По словам Ушакова, Путин поздравил Трампа с днем рождения, а сам разговор якобы носил "дружественный и откровенный характер".

"Президент России Владимир Владимирович Путин поздравил сегодня президента США по телефону с 80-летием", — сказал Ушаков.

В Кремле утверждают, что стороны обсудили широкий спектр тем от двусторонних отношений между Россией и США до международной безопасности, войны в Украине и ситуации на Ближнем Востоке.

Особое внимание в ходе беседы, как заявляет российская сторона, было уделено войне в Украине. В Кремле сообщили, что Трамп в очередной раз высказался за прекращение боевых действий. В то же время, российская сторона утверждает, что Путин подтвердил свою готовность к контактам с президентом Украины Владимиром Зеленским и повторил ультиматум Кремля о возможных переговорах с украинским лидером исключительно в Москве.

Также, по словам Ушакова, лидеры затронули вопросы отношений между США и Ираном. В Кремле заявили, что Трамп проинформировал Путина о приближении договоренностей между Вашингтоном и Тегераном, а российский президент положительно оценил перспективу понижения напряжения в регионе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в этот же день президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Украинский лидер приветствовал президента США с днем рождения, а также обсудил пути к окончанию войны в Украине.



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