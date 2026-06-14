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Трамп і Путін провели телефонну розмову: у Кремлі розкрили деталі переговорів

Дональд Трамп і Володимир Путін провели телефонну розмову тривалістю майже годину.

14 червня 2026, 19:10
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп і глава Кремля Володимир Путін провели телефонну розмову, яка, за інформацією російської сторони, тривала близько години. Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, повідомляючи подробиці контактів між двома лідерами.

Трамп і Путін провели телефонну розмову: у Кремлі розкрили деталі переговорів

Путін та Трамп. Фото з відкритих джерел

За словами Ушакова, Путін привітав Трампа з днем народження, а сама розмова нібито мала "дружній та відвертий характер". 

"Президент Росії Володимир Володимирович Путін привітав сьогодні президента США телефоном із 80-річчям", — сказав Ушаков.

У Кремлі стверджують, що сторони обговорили широкий спектр тем, від двосторонніх відносин між Росією та США до міжнародної безпеки, війни в Україні та ситуації на Близькому Сході.

Особливу увагу під час бесіди, як заявляє російська сторона, було приділено війні в Україні. У Кремлі повідомили, що Трамп вкотре висловився за припинення бойових дій. Водночас російська сторона стверджує, що Путін підтвердив свою готовність до контактів з президентом України Володимиром Зеленським та повторив ультиматум Кремля щодо можливих переговорів з українським лідером виключно у Москві.

Також, за словами Ушакова, лідери торкнулися питання відносин між США та Іраном. У Кремлі заявили, що Трамп поінформував Путіна про наближення домовленостей між Вашингтоном і Тегераном, а російський президент позитивно оцінив перспективу зниження напруги в регіоні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в цей же день президент України Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели телефонну розмову. Український лідер привітав президента США з днем народження, а також обговорив шляхи до закінчення війни в Україні.



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