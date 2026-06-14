Трамп і Путін провели телефонну розмову: у Кремлі розкрили деталі переговорів

Президент США Дональд Трамп і глава Кремля Володимир Путін провели телефонну розмову, яка, за інформацією російської сторони, тривала близько години. Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, повідомляючи подробиці контактів між двома лідерами.

Путін та Трамп. Фото з відкритих джерел

За словами Ушакова, Путін привітав Трампа з днем народження, а сама розмова нібито мала "дружній та відвертий характер".

"Президент Росії Володимир Володимирович Путін привітав сьогодні президента США телефоном із 80-річчям", — сказав Ушаков.

У Кремлі стверджують, що сторони обговорили широкий спектр тем, від двосторонніх відносин між Росією та США до міжнародної безпеки, війни в Україні та ситуації на Близькому Сході.

Особливу увагу під час бесіди, як заявляє російська сторона, було приділено війні в Україні. У Кремлі повідомили, що Трамп вкотре висловився за припинення бойових дій. Водночас російська сторона стверджує, що Путін підтвердив свою готовність до контактів з президентом України Володимиром Зеленським та повторив ультиматум Кремля щодо можливих переговорів з українським лідером виключно у Москві.

Також, за словами Ушакова, лідери торкнулися питання відносин між США та Іраном. У Кремлі заявили, що Трамп поінформував Путіна про наближення домовленостей між Вашингтоном і Тегераном, а російський президент позитивно оцінив перспективу зниження напруги в регіоні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в цей же день президент України Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели телефонну розмову. Український лідер привітав президента США з днем народження, а також обговорив шляхи до закінчення війни в Україні.