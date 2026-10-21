Трамп и Си встретятся с Путиным только в одном случае: и это будет полной катастрофой для России

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Кречмаровская Наталия
Российский лидер Владимир Путин предложил провести встречу в Китае во время саммита с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпинем.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний скептически относится к возможности таких переговоров, отмечая, что у Трампа и Си сейчас нет интереса к разговору с Путиным. Россия, конечно, хочет провести такой формат, чтобы повысить свой статус. Однако логики, по мнению эксперта, в этой встрече нет, по крайней мере, для Трампа и Си. Они, отметил, могут решить свои вопросы сами без Путина.
По его словам, прежде всего, китайцы не хотят быть смешными.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что США и Европа разрабатывают новый мирный план, который должен поощрить лидера РФ Владимир Путина пойти в завершение войны. Политолог Владимир Фесенко отметил, что ключевой пункт соглашения – прекращение огня по линии фронта.