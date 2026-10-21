Трамп и Си встретятся с Путиным только в одном случае: и это будет полной катастрофой для России

Российский лидер Владимир Путин предложил провести встречу в Китае во время саммита с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпинем.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний скептически относится к возможности таких переговоров, отмечая, что у Трампа и Си сейчас нет интереса к разговору с Путиным. Россия, конечно, хочет провести такой формат, чтобы повысить свой статус. Однако логики, по мнению эксперта, в этой встрече нет, по крайней мере, для Трампа и Си. Они, отметил, могут решить свои вопросы сами без Путина.

"Единственное, что может быть, когда они наконец-то решат для себя, что делать с Россией. Иногда проскользают у Трампа идеи, говорил о денуклеаризации. Не исключено, что речь идет о сокращении или как так сделать, чтобы забрать вообще ядерное оружие у России и поделить его на двоих. Но будет ли это сейчас, это большой вопрос", — отметил Загородний.

По его словам, прежде всего, китайцы не хотят быть смешными.

"Два ядерных государства с крупнейшим арсеналом, еще одна претендующая на лидерство страна, будет теперь давить на Украину, которая не будет сдаваться. Думаю, что китайцы в эти игры играть не будут. Им это не имеет смысла, это же проблемы Трампа, что он обещал своим избирателям закончить войну. И Россия, которая истощается из-за войны в Украине, в принципе, вполне подходит китайцам. Поэтому логики в этой встрече вообще не вижу”, — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что США и Европа разрабатывают новый мирный план, который должен поощрить лидера РФ Владимир Путина пойти в завершение войны. Политолог Владимир Фесенко отметил, что ключевой пункт соглашения – прекращение огня по линии фронта.



