Трамп принял нового российского посла: какое послание тот передал от Путина

Новый посол России в США Александр Дарчиев пообещал выполнить поручение российского диктатора Путина – приложить усилия для полного восстановления отношений с Вашингтоном. Такое заявление он сделал во время официального вручения своих верительных грамот президенту Дональду Трампу. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Reuters.

Александр Дарчиев. Фото: из открытых источников

"Россия и США, как великие державы, призваны существовать в мире, без конфронтации. Для меня, как для российского посла, было большой честью поговорить с президентом Трампом, и я заверил его, что я и это посольство под моим руководством сделаем все, чтобы восстановить российско-американские отношения и вернуть их к нормальному состоянию и здравому смыслу", — сказал Дарчиев на приеме в российском посольстве после возвращения из Белого дома.

По его словам, Трамп нашел время принять его перед Днем России, который отмечается из-за провозглашения суверенитета России в 1990 году.

В Reuters акцентировали, что для Дарчиева не есть чем-то новым работа в США, ведь он уже дважды работал дипломатом в этой стране, а с 2014 по 2021 годы занимал должность посла в Канаде. Как и другие высокопоставленные российские дипломаты, он в последние годы публично высказывал резкую критику в адрес США и Запада.

Также известно, что отношения между США и Россией стали наиболее напряженными за последние 10 лет. Причина – полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Как обратили внимание авторы, с момента вступления Трампа в должность отношения между странами стали лучше, поэтому стороны поддерживают контакты для обсуждения возможного решения конфликта.

"Мы наконец перешли от монологов при предыдущей администрации и общего отсутствия дискуссий к достаточно прагматичному разговору, сложному разговору", — высказался Дарчиев.

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