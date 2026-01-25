Трамп ведет двойную игру с Россией: заставил Путина сидеть растерянным в Кремле

Политика Дональда Трампа в отношении России все больше дезориентирует Кремль. Президент США, которого еще недавно считали потенциально дружественным в Москве, параллельно открывает новые дипломатические возможности и усиливает давление на российское руководство. Обозреватель The Times Марк Галеотти считает, что такая "двойная игра" заставляет нервничать Владимира Путина.

Трамп заставил Путина чувствовать себя растерянно

Гелеотти пишет, что переговоры между Украиной, США, Россией в Абу-Даби не дали четких результатов, однако показали необходимость Москвы считаться с Вашингтоном гораздо больше, чем ожидалось в РФ.

"Мы надеялись получить обязательства по территориальным уступкам, но в конце концов пришлось согласиться с американцами", – признался российский источник.

Галеотти отмечает, что для России Трамп стал шансом и новой угрозой. Американский президент может пойти на частичные компромиссы, но параллельно оказывает жесткое давление на союзников Кремля, используя санкции и дипломатические рычаги от Венесуэлы до Ирана. Как следствие, непредсказуемость Трампа превращает любые его договоренности с Москвой во временные.

Особую обеспокоенность в Москве вызвала идея создания Совета мира, к которому пригласили Путина. В Кремле ее воспринимают не как привилегию, а как потенциальную ловушку. По их мнению, это орган, где доминируют американцы, и он может нивелировать "исключительный" статус России, в том числе в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН.

The Times отмечает, что Кремль все чаще осознает собственные ограничения. Китай и Индия сотрудничают с Россией с прагматичной целью получить дешевые ресурсы, а Европа не гарантирует поддержки, несмотря на расходы миллиардов долларов на российский газ. Это заставляет Россию вести себя как "среднее государство", которое должно осторожно маневрировать, чтобы не оказаться объектом игры "больших стран".

