Трамп веде подвійну гру з Росією: змусив Путіна сидіти розгубленим у Кремлі

Політика Дональда Трампа щодо Росії дедалі більше дезорієнтує Кремль. Президент США, якого в Москві ще нещодавно вважали потенційно дружнім, паралельно відкриває нові дипломатичні можливості й посилює тиск на російське керівництво. Оглядач The Times Марк Галеотті вважає, що така "подвійна гра" змушує нервувати Володимира Путіна.

Трамп змусив Путіна почуватися розгублено

Гелеотті пише, що переговори між Україною, США, Росією в Абу-Дабі не дали чітких результатів, однак показали необхідність Москви рахуватися з Вашингтоном значно більше, ніж очікували в РФ.

"Ми сподівалися отримати зобов’язання щодо територіальних поступок, але зрештою довелося погодитися з американцями", – зізналося російське джерело.

Галеотті зазначає, що для Росії Трамп водночас став шансом та новою загрозою. Американський президент може піти на часткові компроміси, але паралельно чинить жорсткий тиск на союзників Кремля, використовуючи санкції та дипломатичні важелі від Венесуели до Ірану. Як наслідок, непередбачуваність Трампа перетворює будь-які його домовленості з Москвою на тимчасові.

Особливе занепокоєння в Москві викликала ідея створення Ради миру, до якої запросили Путіна. У Кремлі її сприймають не як привілей, а як потенційну пастку. На їх думку, це орган, де домінують американці, і він може нівелювати "винятковий" статус Росії, зокрема у ролі постійного члена Ради Безпеки ООН.

The Times наголошує, що Кремль дедалі частіше усвідомлює власні обмеження. Китай і Індія співпрацюють з Росією з прагматичною ціллю отримати дешеві ресурси, а Європа не гарантує підтримки попри витрати мільярдів доларів на російський газ. Це змушує Росію вести себе як "середня держава", яка повинна обережно маневрувати, аби не опинитися об’єктом гри "великих країн".

