У Росії назвали два українські закони, які потрібно скасовувати Трампу, щоб закінчити війну

Бывший президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил, что закончит войну в Украине еще до своей инаугурации, если выиграет выборы. На эти слова отреагировал глава МИД РФ Сергей Лавров, назвавший два закона, которые по мнению Москвы приблизят окончание войны.



Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что рад инициативам, которые принесут желаемый результат для России в войне с Украиной.

"Трамп говорил некоторое время назад, что ему понадобится 24 часа, сейчас уже другая формулировка. Мы будем рады любым инициативам, которые приведут к желаемому результату. А результат может быть только один — урегулирование этой проблемы на основе устранения коренных причин украинского кризиса" , – сказал Лавров.

Далее Лавров в нарративах российской пропаганды рассказал, какие по мнению Кремля "коренные причины" войны в Украине. По его словам, несмотря на полномасштабное вторжение РФ и оккупацию украинских территорий, якобы Запад и страны НАТО втянули Украину в войну.

Также Лавров заявил, что якобы в Украине притесняют русскоязычное население и назвал два украинских закона, которые Трамп должен отменять. По его словам, законы касаются языка и запрета РПЦ МП в Украине.

"Если Трампу удастся отменить эти законы, о которых мы говорим, это уже будет шаг вперед. Это сделать проще простого – взять и проголосовать", – сказал Лавров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп хотел унизить Зеленского во время визита в США.

Также "Комментарии" писали о Лаврове, который отреагировал на критику бразильско-китайского "мирного плана" от Зеленского.