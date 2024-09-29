logo

BTC/USD

65741.75

ETH/USD

2655.03

LTC/USD

69.11

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

46.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия У Росії назвали два українські закони, які потрібно скасовувати Трампу, щоб закінчити війну
commentss НОВОСТИ Все новости

У Росії назвали два українські закони, які потрібно скасовувати Трампу, щоб закінчити війну

В России хотят, чтобы Дональд Трамп отменил два закона в Украине.

сегодня, 15:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Бывший президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил, что закончит войну в Украине еще до своей инаугурации, если выиграет выборы. На эти слова отреагировал глава МИД РФ Сергей Лавров, назвавший два закона, которые по мнению Москвы приблизят окончание войны.

У Росії назвали два українські закони, які потрібно скасовувати Трампу, щоб закінчити війну

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что рад инициативам, которые принесут желаемый результат для России в войне с Украиной.

"Трамп говорил некоторое время назад, что ему понадобится 24 часа, сейчас уже другая формулировка. Мы будем рады любым инициативам, которые приведут к желаемому результату. А результат может быть только один — урегулирование этой проблемы на основе устранения коренных причин украинского кризиса" , – сказал Лавров.

Далее Лавров в нарративах российской пропаганды рассказал, какие по мнению Кремля "коренные причины" войны в Украине. По его словам, несмотря на полномасштабное вторжение РФ и оккупацию украинских территорий, якобы Запад и страны НАТО втянули Украину в войну.

Также Лавров заявил, что якобы в Украине притесняют русскоязычное население и назвал два украинских закона, которые Трамп должен отменять. По его словам, законы касаются языка и запрета РПЦ МП в Украине.

"Если Трампу удастся отменить эти законы, о которых мы говорим, это уже будет шаг вперед. Это сделать проще простого – взять и проголосовать", – сказал Лавров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп хотел унизить Зеленского во время визита в США.

Также "Комментарии" писали о Лаврове, который отреагировал на критику бразильско-китайского "мирного плана" от Зеленского.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости