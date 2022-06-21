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Транспортная блокада Калининграда: успокаивать регион отправился секретарь Совбеза РФ Патрушев

Пропагандисты утверждают, что визит Патрушева не касается эмбарго

сегодня, 20:30
Автор:

Лиля Воробьева
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После наложенного Литвой эмбарго на транзитные перевозки российских товаров, на которые введены санкции ЕС, в Калининград приехал представитель Совбеза Российской Федерации Николай Патрушев.

Транспортная блокада Калининграда: успокаивать регион отправился секретарь Совбеза РФ Патрушев

Секретарь совбеза России Николай Патрушев (фото из открытых источников)

Российский чиновник 21 июня планирует в городе рабочее совещание, где будут обсуждаться все вопросы, имеющие отношение к национальной безопасности в этом северо-западном регионе России. Об этом информируют пропагандистские  российские СМИ.

Представители российских пропагандистских изданий утверждают, что командировка Николая Патрушева в Калининград "плановая" и не имеет отношения к эмбарго.

Еще в этом рабочем собрании вместе с должностным лицом российского Совбеза примут участие представитель главы России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, региональные руководители и представители нескольких российских министерств.

Также  секретарь Совбеза России встретится с губернатором Калининградского региона Антоном Алихановым.

Важно, что РФ пообещала ответить руководству Литвы, ставшей инициатором транспортной блокады российских товаров, попадающих под санкции на территории Калининградской области.

При этом чиновник российского Совбеза Николай Патрушев выражает угрозы властям Литвы и жителям страны за введенный запрет на немалое количество товаров и технологий, подпадающих под введенные ЕС санкции. Они затрудняют их доставку из России в Калининградскую область, которая находится между Литвой и Польшей.

Ранее "Комментарии" информировали о том, что Литва прекращает транзит части товаров в Калининградскую область .



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Источник: https://ria.ru/20220621/bezopasnost-1796944108.html
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