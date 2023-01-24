logo

BTC/USD

23004.50

ETH/USD

1616.03

LTC/USD

89.11

USD/UAH

40.30

EUR/UAH

43.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Травля Пугачевой вышла на новый уровень: в России начали выпускать подделки известных западных журналов
commentss НОВОСТИ Все новости

Травля Пугачевой вышла на новый уровень: в России начали выпускать подделки известных западных журналов

Помимо «королевы» российской эстрады, которая недавно вошла в «сотню» самых влиятельных женщин мира по версии популярного международного издания, псевдо-журналы «уничтожают» карьеру и Ивана Урганта

сегодня, 22:23
Поделитесь публикацией:
Автор:

Vitalii Rozkariaka

На фронте российской пропаганды изобрели новый инструмент травли отечественной "примадонны" Аллы Пугачевой, которая вместе с мужем Максимом Галкиным выступила против "спецоперации" Путина, открыто назвав ее настоящим вооруженным вторжением в независимое государство. Как бы не травили Пугачеву до этого, многие ее поклонники, российские звезды и политики продолжают называть Аллу Борисовну "визитной карточкой" страны. По заданию Кремля, пишут польские СМИ, был найдет еще один способ очернить российскую "примадонну". Теперь московской элитой начали распространяться поддельные выпуски популярного западного журнала Charlie Hebdo.

Травля Пугачевой вышла на новый уровень: в России начали выпускать подделки известных западных журналов

Алла Пугачева, из открытых источников

В выпусках данного "журнала", а также в других пропагандистских СМИ активно "льют грязь" на Пугачеву и Галкина, который, к слову, был признан в РФ "иностранным агентом". Супружескую пару продолжают называть предателями и теми, кто очерняет своими публичными выступлениями отечественную армию.

Помимо "королевы" российской эстрады, которая недавно вошла в "сотню" самых влиятельных женщин мира по версии популярного международного издания, псевдо-журналы "уничтожают" карьеру и Ивана Урганта. Мужчина был невероятно популярен в РФ, однако после российского вторжения в Украину, как и Пугачева, покинул Родину и выступил против войны.

Напомним, ранее мы сообщали, что во Вроцлаве умер глава известного предприятия, активно поддерживающий Украину. Буквально в самом начале войны по его решению были вывешены украинские флаги по всему общественному транспорту города, а со временем был запущен в работу трамвай в желто-голубых цветах. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://wyborcza.pl/7,75399,29390518,propagandysci-kremla-zajeli-sie-produkcja-falszywych-okladek.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!