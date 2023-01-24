Травля Пугачевой вышла на новый уровень: в России начали выпускать подделки известных западных журналов

На фронте российской пропаганды изобрели новый инструмент травли отечественной "примадонны" Аллы Пугачевой, которая вместе с мужем Максимом Галкиным выступила против "спецоперации" Путина, открыто назвав ее настоящим вооруженным вторжением в независимое государство. Как бы не травили Пугачеву до этого, многие ее поклонники, российские звезды и политики продолжают называть Аллу Борисовну "визитной карточкой" страны. По заданию Кремля, пишут польские СМИ, был найдет еще один способ очернить российскую "примадонну". Теперь московской элитой начали распространяться поддельные выпуски популярного западного журнала Charlie Hebdo.

Алла Пугачева, из открытых источников

В выпусках данного "журнала", а также в других пропагандистских СМИ активно "льют грязь" на Пугачеву и Галкина, который, к слову, был признан в РФ "иностранным агентом". Супружескую пару продолжают называть предателями и теми, кто очерняет своими публичными выступлениями отечественную армию.

Помимо "королевы" российской эстрады, которая недавно вошла в "сотню" самых влиятельных женщин мира по версии популярного международного издания, псевдо-журналы "уничтожают" карьеру и Ивана Урганта. Мужчина был невероятно популярен в РФ, однако после российского вторжения в Украину, как и Пугачева, покинул Родину и выступил против войны.

Напомним, ранее мы сообщали, что во Вроцлаве умер глава известного предприятия, активно поддерживающий Украину. Буквально в самом начале войны по его решению были вывешены украинские флаги по всему общественному транспорту города, а со временем был запущен в работу трамвай в желто-голубых цветах.

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