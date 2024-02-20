Бывшая украинка, предавшая свою страну Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) теперь имеет от Вселенной наказание о том, что молчит и не осуждает войну в своей стране — сначала ее ждет отмена за участие в голой вечеринке Насте Ивлеевой, сейчас на горе-певицу подали в суд.

Анна Asti (фото из открытых источников)

Новость об этом обнародовали российские СМИ. Представители компании "Неформат", владеющей авторскими правами на многие российские хиты, подали иск на музыкальный лейбл "Феникс", половиной которого владеет певица. Истцы требуют взыскания в размере 612 тыс. рублей (примерно 254 тыс. гривен – прим. редактора).

Известно, что представители Неформата уже были участниками нескольких громких судебных процессов. При этом отмечается о взыскании неуплаченных роялти и нарушенных, по их мнению, авторских прав. Например, в 2020 году они подали в судебный орган на популярное в России ток-шоу, где речь шла о незаконном использовании во время эфира фрагментов клипов группы Тату "Я сошла с ума" и "Нас не догонят", права на эти клипы принадлежат именно компании "Неформат".

Пока еще неясно, в чем именно обвиняют Анне Асти и ее лейбл, но представители российских СМИ приводят предположение, что в случае с Анной Асти речь идет о нарушении авторских прав со стороны певицы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ требует от Анны Асти публично отказаться от украинского гражданства и поддержать войну. Бывшая украинка Анна Асти, теперь делающая карьеру в РФ, чтобы сохранить российское гражданство, должна публично отказаться от своего украинского паспорта и высказаться за поддержку войны.