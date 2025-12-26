В Службе внешней разведки Украины заявляют: финансовая и институциональная система Российской Федерации входит в фазу глубокой деградации, сопровождающуюся отказом от базовых стандартов открытости и контроля.

Экономика рф

Центробанк России практически признал крах системы раскрытия информации. После 2022 года банкам и страховым компаниям разрешили не обнародовать данные о владельцах и руководстве, ссылаясь на санкционные риски. Как следствие, из более чем 350 кредитных организаций реальную структуру собственности в настоящее время раскрывают только единицы — менее одного процента.

Новый подход, который регулятор планирует закрепить законодательно, предполагает публикацию только обезличенных сведений. Финансовые учреждения не обязаны будут называть конкретных бенефициаров — только формально отвечать "да" или "нет" на вопросы о наличии лиц с ощутимым влиянием, иностранных собственников или проблемных активов. При этом восполнение соответствующих форм берет на себя центробанк, подчеркивающий полную потерю рыночной саморегуляции.

Параллельно российское государство двигается к еще большей закрытости в госсекторе. В госдуму внесены законопроекты, отменяющие регулярное декларирование доходов для чиновников, депутатов и сенаторов. Инициаторы называют это "шагом в борьбе с коррупцией", хотя фактически речь идет о демонтаже одного из немногих инструментов общественного контроля.

На фоне институционального свертывания усиливается экономическое напряжение. По данным разведки, около трети малого и среднего бизнеса в России не исключают прекращения деятельности в течение ближайших шести месяцев. Банковская система резко ограничила потребительское кредитование: одобрение получает только каждый десятый клиент, а уровень отказов составил почти 90%.

В то же время резко возросли доходы ломбардов — за девять месяцев года они получили более девяти миллиардов рублей чистого дохода, что более чем на 50% больше, чем годом ранее. Это рассматривается как косвенный индикатор падения платежеспособности населения и вынужденной распродажи личного имущества.

Финансовые проблемы охватили и государственные компании. В 2025 году количество случаев невыплат бизнеса по контрактам госзакупок выросло в несколько раз. Госструктуры массово задерживают платежи на месяцы, фактически переводя финансовое давление на подрядчиков из-за нехватки средств и дорогих кредитов.

Дополнительным сигналом системного расстройства стала ситуация с безопасностью данных: большинство утечек информации приходится именно на госсектор. Ожидания граждан также ухудшаются – лишь незначительная часть россиян рассчитывает на получение годовых премий.

В СВР подводят итоги: совокупность этих процессов формирует экономику, которая все больше изолируется от глобальных стандартов, теряет доверие и консервируется в состоянии закрытости, ручного управления и хронического хаоса.

