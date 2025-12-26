У Службі зовнішньої розвідки України заявляють: фінансова та інституційна система російської федерації входить у фазу глибокої деградації, що супроводжується відмовою від базових стандартів відкритості та контролю.

Економіка рф

Центробанк рф фактично визнав крах системи розкриття інформації. Після 2022 року банкам і страховим компаніям дозволили не оприлюднювати дані про власників і керівництво, посилаючись на санкційні ризики. Як наслідок, із понад 350 кредитних організацій реальну структуру власності нині розкривають лише одиниці — менше одного відсотка.

Новий підхід, який регулятор планує закріпити законодавчо, передбачає публікацію лише знеособлених відомостей. Фінансові установи не зобов’язані будуть називати конкретних бенефіціарів — лише формально відповідати "так" або "ні" на запитання про наявність осіб із суттєвим впливом, іноземних власників або проблемних активів. При цьому заповнення відповідних форм перебирає на себе сам центробанк, що підкреслює повну втрату ринкової саморегуляції.

Паралельно російська держава рухається до ще більшої закритості в держсекторі. До держдуми внесено законопроєкти, які скасовують регулярне декларування доходів для чиновників, депутатів і сенаторів. Ініціатори називають це "кроком у боротьбі з корупцією", хоча фактично йдеться про демонтаж одного з небагатьох інструментів суспільного контролю.

На тлі інституційного згортання посилюється економічна напруга. За даними розвідки, близько третини малого та середнього бізнесу в рф не виключають припинення діяльності протягом найближчих шести місяців. Банківська система різко обмежила споживче кредитування: схвалення отримує лише кожен десятий клієнт, а рівень відмов сягнув майже 90%.

Водночас різко зросли прибутки ломбардів — за дев’ять місяців року вони отримали понад дев’ять мільярдів рублів чистого доходу, що на понад 50% більше, ніж роком раніше. Це розглядають як непрямий індикатор падіння платоспроможності населення та вимушеного розпродажу особистого майна.

Фінансові проблеми охопили і державні компанії. У 2025 році кількість випадків невиплат бізнесу за контрактами держзакупівель зросла у кілька разів. Держструктури масово затримують платежі на місяці, фактично перекладаючи фінансовий тиск на підрядників через брак коштів і дорогі кредити.

Додатковим сигналом системного розладу стала ситуація з безпекою даних: більшість витоків інформації припадає саме на держсектор. Очікування громадян також погіршуються — лише незначна частина росіян розраховує на отримання річних премій.

У СЗР підсумовують: сукупність цих процесів формує економіку, яка дедалі більше ізолюється від глобальних стандартів, втрачає довіру і консервується у стані закритості, ручного управління та хронічного хаосу.

