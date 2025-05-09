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Тревожный сигнал для Украины: какое оружие РФ производит "с необычайной скоростью"

The Economist узнал темпы производства ракет "Искандер" и Х-101 в России: названы цифры

сегодня, 10:37
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Кравцев Сергей

Страна-агрессор производит боеприпасы "с необычайной скоростью". Объемы производства ракет "Искандер" и Х-101 в год. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале The Economist.

Тревожный сигнал для Украины: какое оружие РФ производит "с необычайной скоростью"

Ракеты "Искандер". Фото: из открытых источников

Так, издание ссылаясь на оценку Украины и отчет Королевского объединенного института оборонных исследований, Россия производит боеприпасы "с необычайной скоростью" — более 1400 баллистических ракет "Искандер" в год, а также 500 крылатых ракет Х-101 в год.

При этом, как обратили внимание журналисты, в других областях текущие темпы производства неустойчивы.

"Только 10-15% из 1500-2000 танков и 3 тысячи других боевых бронированных машин, производимых ежегодно, являются новыми", — уточняется в статье со ссылкой на отчет Королевского объединенного института оборонных исследований.

Остальные ресурсы, которые восстанавливаются из старых советских запасов, могут закончится к 2026 году, если нынешние темпы потерь сохранятся. В частности, производство российской бронетехники, по данным The Economist, могло бы достичь пика в этом году.

Данные цифры издание приводит в контексте оценки возможного наступления РФ на страны НАТО. Авторы публикации акцентируют, что пока война в Украине продолжается, у России не будет свободных наземных сил, чтобы представлять серьезную угрозу НАТО.

"Но даже, если будет подписано соглашение о прекращении огня, России будет трудно отвлечь большое количество войск, потому что это может позволить Украине вернуть себе территорию", — говорится в статье со ссылкой на мнение аналитиков.

Поэтому, констатируют авторы, России придется создавать новые силы. Западные разведывательные агентства тщательно изучили, сколько времени это может занять и их выводы значительно различаются. А именно:

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Источник: https://www.economist.com/briefing/2025/05/08/would-vladimir-putin-attack-nato
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