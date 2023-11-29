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"Тварь ты": главный кремлевский пропагандист набросился на Моргенштерна и Милохина

Пропагандист Соловьев снова пробил очередное дно

сегодня, 22:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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Главный российский пропагандист, телеведущий Владимир Соловьев еще раз прославился своей очередной затеей во время прямого эфира.

"Тварь ты": главный кремлевский пропагандист набросился на Моргенштерна и Милохина

Владимир Соловьев (фото из открытых источников)

На этот раз этот руководитель пропагандистского фронта решил "отчитать" известного рэпера из РФ, не одобряющего захватническую войну РФ в Украине Моргенштерна, также досталось от Соловьева молодому российскому блоггеру Дани Милохину.


Во время эфира собственного пропагандистского шоу на российском ТВ, осунувшийся от постоянных страхов за свою жизнь Владимир Соловьев, выпалил, что если кто-то думает, что россиянину Моргенштерну простят концерт на территории Донбасса, то он глубоко ошибся.

"Даня Милохин вам наивный мальчик? А эта сволочь гимн Украины пела, когда убивали наших людей. И ты кретин, так и не понял. Тебе в Россию путь заказан", — визжал в эфире главный пропагандист РФ.

"Милый мальчик? Тварь ты, а не милый мальчик. Такие как ты гестаповцев обслуживали ртом и ягодицами (неценз. — авт)", — предпочитал истерический ведущий, добавляя к своим высказываниям нецензурную лексику.

При этом другая россиянка, глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина обратилась в российское Министерство обороны РФ позвать Тиктокера Даню Милохина на срочную службу в армию.

В своем обращении Мизулина подчеркнула, что Милохин, находясь за границей, "расстроил многих россиян русофобскими заявлениями", в частности, не поддерживает войну в Украине и уничтожение мирных граждан. По ее мнению, служба в армии поспособствует патриотическому воспитанию блоггера и "молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей Родине". Но Милохин покинул РФ и уехал в Дубай.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ктор Панин пообещал деньги за плевок в лицо российскому пропагандисту Соловьеву .



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