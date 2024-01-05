Тысячи жителей Подмосковья замерзают: что произошло

Более 20 тысяч проживающих в Подмосковье россиян остались без отопления в 20-градусный мороз. Об этом сообщает издание The Moscow Times, передает портал "Комментарии".

Под Москвой тысячи россиян остаться без отопления. Фото из открытых источников

Как пишет издание, тысячи жителей Подмосковья столкнулись с серьезными проблемами из-за масштабных отключений отопления в условиях сильных морозов. Сообщается, что температура в российском регионе упала ниже -20 градусов. Морозная погода в Подмосковье сохранится до 8 января.

Издание сообщает, что из-за прорыва на теплотрассе без тепла остались 173 дома, в которых проживает около 21 тысячи человек. Температура в квартирах снизилась до 13-15 градусов. В больницах пациентов отогревали тепловыми пушками, пишет издание.

Отмечается, что из-за аварий на коммунальных объектах без отопления остались жители в Химках, Балашихе, Солнечногорске, Люберцах и Электростали.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватнические войска на Таврическом направлении бунтуют, отказываются идти на штурмы и бегут из окопов, рассказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического толка полковник Александр Штупун. По его словам, враг пытается максимально нанести ущерб логистическим путям, украинским укреплениям и достать украинских защитников. После этого оккупанты попытаются снова бросить вперед в "мясные" штурмы новую пехоту.

"Комментарии" также писали, что на временно оккупированных территориях россияне пытаются усилить "промывание мозгов" школьникам. Для этого они создают так называемые музейные ячейки, посвященные захватнической войне РФ против Украины.

