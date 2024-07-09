У известного актера из сериала о российских "ментах" нашли онкологию

85-летний актер Леонид Каневский последние несколько лет жаловался на боли в области малого таза. Недавно он навестил врача, который обнаружил у него опухоль.

Леонид Каневский (фото из открытых источников)

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на собственные источники. Новообразование оказалось злокачественным, однако Каневскому было отказано в хирургическом вмешательстве.

Медики уверены, что даже с опухолью жизни актера ничего не угрожает, а вот операцию в своем возрасте Леонид Каневский может не пережить. Кроме того, ситуацию усугубляют проблемы актера с ногами – на его левом и правом тазобедренных суставах установлены эндопротезы, влияющие на чувствительность и двигательную активность конечностей.

Об альтернативных способах лечения пока речь также не идет. Сейчас Леонида Каневского направили в онколог на дообследование.

Актер наиболее известен по ролям майора милиции Александра Томина в телесериале "Следствие ведут ЗнаТоКи", контрабандиста в "Бриллиантовой руке" и галантерейщика Бонасье в мини-сериале "Д'Артаньян и три мушкетера". С 2006 года он ведет документальную передачу "Следствие вели...".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у известной актрисы из "Бриллиантовой руки" обнаружили рак. У известной советской актрисы Светланы Светличной, звезды фильма "Бриллиантовая рука", заподозрили онкологическое заболевание. По данным телеграмм-канала Mash, в Светличной обнаружили болезненное новообразование под нижней челюстью.

Отмечается, что последний месяц актриса страдала ноющей болью в левом ухе. Во время обследования врачи обнаружили у нее увеличенные лимфоузлы, а УЗИ показало трехсантиметровую опухоль на шее. 84-летнюю Светличную направили в онколог для проведения гистологии и определения плана лечения.

