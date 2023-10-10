У известного музыканта из РФ, выступившего против Кремля, случился инфаркт: что известного о его состоянии

Известный рок-музыкант и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук сейчас в опале, потому что не побоялся озвучить свои антивоенные заявления – во время выступлений музыкант открыто озвучивает свои мысли. По этой причине творчество группы под запретом к лидеру группы приходили сотрудники правоохранительных органов.

Юрий Шевчук (фото из открытых источников)

Но рок-музыкант продолжает создавать новые композиции и гастролирует. Но после последних сообщений дальнейшие гастрольные туры группы оказались под угрозой.

Сообщения о болезни Шевчука начали появляться в начале осени, однако отмена концертного тура по городам Израиля, которые уже предстояли, списали по причине военных действий на израильской территории. Со временем были перенесены и другие концерты. На официальном сайте и группе появилась информация, что у лидера группы Юрия Шевчука возникли проблемы со здоровьем и он будет проходить еще длительную реабилитацию.

"Группа ДДТ вынуждена сообщить, что Юрий Шевчук в сентябре этого года перенес инфаркт миокарда. Сейчас Юрий Юлианович проходит обязательный курс реабилитации для окончательного восстановления здоровья, который продлится до середины декабря 2023 года", — сообщили в пресс-службе рок- музыканта, и отметили, что он чувствует себя хорошо.

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