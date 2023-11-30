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У известного российского актера случился инфаркт: что говорят врачи о его состоянии

Накануне у Михаила Боярского произошел предположительно инфаркт и был госпитализирован.

сегодня, 22:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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Советская и российская знаменитость Михаил Боярский, который был госпитализирован с подозрением на обширный инфаркт, идет на поправку.

У известного российского актера случился инфаркт: что говорят врачи о его состоянии

Михаил Боярский (фото из открытых источников)

Об этом сообщает пропагандистский телеграмм-канал " Shot ".


Как утверждают на канале, российский актер намерен выписать из больницы на следующей неделе. Все представления с участием Боярского перенесли на январь, он уже чувствует себя хорошо, его состояние оценивается как стабильное.

"Пока его оставили под наблюдением врачей. После выписки артисту рекомендован постельный режим, поэтому в Театре имени Ленсовета приняли решение о переносе представлений", — сообщают российские пропагандисты.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с известным исполнителем и актером случилась беда. Известный советский и российский актер 73-летний Михаил Боярский планово госпитализирован в Петербурге, заявили в театре им. Ленсовета.

Как уточнил позже его сын Сергей Михаил Боярский перенес инфаркт, сейчас он находится в обычной палате. Перед широкомасштабным вторжением России в Украину Боярский поддержал Путина и выразил уверенность в том, что признание ЛДНР со стороны РФ "принесет мир". Соответствующий пост он опубликовал в своем Instagram.

В конце 2022 года он высказался о коллегах, покинувших Россию после начала вторжения РФ в Украину: "Для меня самое главное — быть нужным... Остаться здесь, с друзьями, и успевать делать свою работу качественно... Для меня город, страна — это самое дорогое, что есть. И я хочу быть ей полезен", – заявил актер.

Самой известной ролью Михаила Боярского является его образ Д'Артаньяна в советской ленте "Д'Артаньян и три мушкетера".



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