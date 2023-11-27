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У Кремля возникли проблемы со страной, которая покупает более 60% российской морской нефти

По информации Reuters, бессмысленная торговля в рупиях: Россия не может продавать нефть в Индию

сегодня, 10:14 comments1052
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Кравцев Сергей
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Индийский маршрут, один из самых прибыльных российских маршрутов торговли нефтью с момента введения западных санкций, сталкивается с серьезной проблемой из-за проблем оплаты в валюте, отличной от доллара, и не имеет краткосрочного решения. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

У Кремля возникли проблемы со страной, которая покупает более 60% российской морской нефти

Российская нефть. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, за время введения санкций Москва так и не сумела найти решения, как эффективно вести торговлю, при этом отказавшись от расчета в долларах, несмотря на то, что именно американская национальная валюта на протяжении десятилетий доллар была валютой международной торговли нефтью.


Проблемы обострились, когда Индия, которая стала крупнейшим покупателем морской нефти из России после отказа европейских клиентов, в июле настояла на оплате в рупиях, и торговая деятельность практически прекратилась, согласно трем источникам, знакомым с этим вопросом.

Источники, пожелавшие остаться анонимными, сообщили, что российские поставщики нефти не могут заключать сделки в индийских рупиях из-за неофициальных указаний российского центрального банка, что он не будет принимать эту валюту.

Один источник в российском банке, близкий к российскому центральному банку, заявил, что получение доходов в неконвертируемой валюте, имеющей небольшую ценность за пределами Индии, "бессмысленно". По словам другого источника, у России ограниченные возможности тратить рупии, поскольку ее импорт из Индии незначителен. По информации двух источников, примерно в середине августа по крайней мере две крупные российские нефтяные компании пригрозили перенаправить около дюжины танкеров, в которых было до миллиона тонн нефти, направлявшихся в Индию, в другие пункты назначения.

В качестве временного решения конфликта, связанного с индийскими сделками, грузы были оплачены сочетанием китайского юаня, гонконгского доллара в качестве переходной валюты к юаню и дирхама ОАЭ, который привязан к доллару США. Однако они заявили, что остается проблема поиска жизнеспособной альтернативы доллару и что проблемы затрагивают покупателей в Африке, Китае и Турции, которые стали крупнейшими покупателями российской нефти.

Однако самая большая проблема касается Индии, которая, согласно данным LSEG и расчетам Reuters, покупает более 60% российской морской нефти. Это крупнейший покупатель морской нефти из России после Китая. Проблемы, по всей видимости, будут усугубляться по мере усиления контроля над торговлей. Вашингтон ввел первые санкции против владельцев танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше западного ценового предела в 60 долларов.

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Источник: https://www.reuters.com/markets/currency-clashes-sour-russias-oil-trade-with-asia-2023-11-27/
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