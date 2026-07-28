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У Лаврова снова забились в истерике: что разозлило Захарову

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новые языковые законопроекты в Украине якобы ограничивают права русскоязычных. В Кремле снова заговорили о "защите" русского языка

28 июля 2026, 00:23
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Кречмаровская Наталия

В России еще раз вернулись к теме украинской языковой политики. В этот раз поводом стали законопроекты, которые Верховная Рада зарегистрировала в июле.

У Лаврова снова забились в истерике: что разозлило Захарову

Мария Захарова. Фото из открытых источников

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новые законодательные инициативы Украины по государственному языку якобы усиливают ограничения для русскоговорящих граждан. Такое заявление она сделала на брифинге, комментируя документы, которые сейчас находятся на рассмотрении Верховной Рады.

По словам Захаровой, изменения могут затронуть использование русского языка в частных школах, внешкольном образовании и детских лагерях. Также, по ее утверждению, новые правила касаются проведения концертов, показа фильмов и использования музыкальных произведений на языке государства-агрессора.

Не обошла стороной представитель российского МИД и работу языкового омбудсмена. Она заявила, что его полномочия планируется расширить, а сам институт назвала инструментом давления. Кроме того, Захарова вновь повторила тезис о якобы нарушении прав русскоязычных жителей Украины и сказала, что Москва считает их "защиту" одним из своих приоритетов. К тому же, Захарова указала на один момент — что в Крыму государственными остаются крымско-татарский и украинский языки, правда, забыв уточнить, что РФ оккупировала полуостров.

Подобная риторика давно стала привычной для российских чиновников. Кремль не в первый раз использует языковой вопрос в своих публичных заявлениях об Украине. Именно тезис о якобы "притеснениях русскоязычных" годами остается одним из ключевых пропагандистских нарративов, который Россия использует для информационного давления.

Напомним: портал "Комментарии" писал, из-за чего Захарова "вцепилась" у Зеленского.




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Источник: https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/13605
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