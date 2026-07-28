У Лаврова знову забилися в істериці: що розлютило Захарову

У Росії вкотре повернулися до теми української мовної політики. Цього разу приводом стали законопроєкти, які Верховна Рада зареєструвала у липні.

Марія Захарова. Фото з відкритих джерел

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що нові законодавчі ініціативи України щодо державної мови нібито посилюють обмеження для російськомовних громадян. Таку заяву вона зробила під час брифінгу, коментуючи документи, які зараз перебувають на розгляді Верховної Ради.

За словами Захарової, зміни можуть торкнутися використання російської мови у приватних школах, позашкільній освіті та дитячих таборах. Також, за її твердженням, нові правила стосуються проведення концертів, показу фільмів і використання музичних творів мовою держави-агресора.

Не оминула представниця російського МЗС і роботу мовного омбудсмена. Вона заявила, що його повноваження планують розширити, а сам інститут назвала інструментом тиску. Крім того, Захарова знову повторила тезу про нібито порушення прав російськомовних жителів України та сказала, що Москва вважає їхній "захист" одним зі своїх пріоритетів. До того ж Захарова вказала на один момент — що в Криму державними залишаються кримсько-татарська та українська мови, щоправда, забувши уточнити, що РФ окупувала півострів.

Подібна риторика давно стала звичною для російських посадовців. Кремль не вперше використовує мовне питання у своїх публічних заявах про Україну. Саме теза про нібито "утиски російськомовних" роками залишається одним із ключових пропагандистських наративів, який Росія використовує для інформаційного тиску.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, через що Захарова “вчепилась” у Зеленського.



