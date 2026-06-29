Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте памятника Ленину, демонтированному в конце 2013 года, будет установлен полноценный монумент гетману Ивану Мазепе.

Мария Захарова. Фото из открытых источников

В российском МИДе прокомментировали — представительница министерства Мария Захарова назвала Мазепу предателем.

"Аморальность ситуации заключается не только в том, что режим Зеленского восхваляет объективный символ зла и предательства, что столетиями справедливо осуждается украинцами, но и планирует разместить его на бульваре Шевченко, названном в честь поэта, который открытого Мазепу ненавидел", — заявила она.

По мнению Захаровой, украинцам "вливают тонны лжи", пытаясь изменить представление о собственной истории.

"Так поступают те, кто работает по указанию Запада, и в других странах постсоветского пространства", — подытожила она.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что каждый успех Украины на фронте ожидаемо вызывает волну новой истерики в РФ и попытки унизить и дискредитировать руководство Украины и защитников.

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского. Глава Украины отметил: "У меня не было карт. Но у меня были люди. И это самое главное. Умные люди. Смелые люди. И это наши козыри".

Это вызвало у Захаровой очередную истерику. По ее словам, Зеленский "продул свой собственный народ в карты, превратив людей в свои шестерки".

Захарова считает, что война для Зеленского – казино, в котором на кон ставятся жизни миллионов и обещания мира конвертируются в миллиарды долларов. Заявила, что Банковой банкировать уже нечем – заложено все на несколько поколений вперед.



