Президент України Володимир Зеленський заявив, що на місці пам'ятника Леніну, який було демонтовано наприкінці 2013 року, буде встановлено повноцінний монумент гетьману Івану Мазепі.

Марія Захарова. Фото з відкритих джерел

У російському МЗС прокоментували — представниця міністерства Марія Захарова назвала Мазепу зрадником.

“Аморальність ситуації полягає не лише в тому, що режим Зеленського вихваляє об'єктивний символ зла і зради, що століттями справедливо засуджується українцями, а й планує розташувати його на бульварі Шевченка, названому на честь поета, який відкрито Мазепу ненавидів”, — заявила вона.

На переконання Захарової, українцям “вливають тонни брехні”, намагаючись змінити уявлення про власну історію.

“Так роблять ті, хто працює за вказівкою Заходу, і в інших країнах пострадянського простору”, — підсумувала вона.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що кожен успіх України на фронті очікувано викликає хвилю нової істерики в РФ та намагання принизити та дискредитувати керівництво України та захисників.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова прокоментувала слова президента України Володимира Зеленського. Очільник України зазначив: “У мене не було карт. Але я мав людей. І це найголовніше. Розумні люди. Сміливі люди. І це наші козирі”.

Це викликало у Захарової чергову істерику. За її словами, Зеленський “продув свій власний народ на карти, перетворивши людей на свої шістки”.

Захарова вважає, що війна для Зеленського — казино, в якому на кон ставляться життя мільйонів і обіцянки світу конвертуються у мільярди доларів. Заявила, що Банковій банкувати вже нема чим — закладено все на кілька поколінь вперед.



