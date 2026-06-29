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У Лаврова знову забилися в істериці: яке рішення розлютило Захарову

Представниця МЗС РФ Захарова прокоментувала рішення встановити в Києві пам’ятник Мазепі

29 червня 2026, 22:43
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Кречмаровская Наталия

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на місці пам'ятника Леніну, який було демонтовано наприкінці 2013 року, буде встановлено повноцінний монумент гетьману Івану Мазепі.

У Лаврова знову забилися в істериці: яке рішення розлютило Захарову

Марія Захарова. Фото з відкритих джерел

У російському МЗС прокоментували — представниця міністерства Марія Захарова назвала Мазепу зрадником. 

“Аморальність ситуації полягає не лише в тому, що режим Зеленського вихваляє об'єктивний символ зла і зради, що століттями справедливо засуджується українцями, а й планує розташувати його на бульварі Шевченка, названому на честь поета, який відкрито Мазепу ненавидів”, — заявила вона. 

На переконання Захарової, українцям “вливають тонни брехні”, намагаючись змінити уявлення про власну історію. 

“Так роблять ті, хто працює за вказівкою Заходу, і в інших країнах пострадянського простору”, — підсумувала вона. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що кожен успіх України на фронті очікувано викликає хвилю нової істерики в РФ та намагання принизити та дискредитувати керівництво України та захисників.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова прокоментувала слова президента України Володимира Зеленського.  Очільник України зазначив: “У мене не було карт. Але я мав людей. І це найголовніше. Розумні люди. Сміливі люди. І це наші козирі”. 

Це викликало у Захарової чергову істерику. За її словами, Зеленський “продув свій власний народ на карти, перетворивши людей на свої шістки”.

Захарова вважає, що війна для Зеленського — казино, в якому на кон ставляться життя мільйонів і обіцянки світу конвертуються у мільярди доларів. Заявила, що Банковій банкувати вже нема чим — закладено все на кілька поколінь вперед.




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Джерело: https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/13403
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