У Лаврова знову забилися в істериці: яке рішення розлютило Захарову

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Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський заявив, що на місці пам'ятника Леніну, який було демонтовано наприкінці 2013 року, буде встановлено повноцінний монумент гетьману Івану Мазепі.
Марія Захарова. Фото з відкритих джерел
У російському МЗС прокоментували — представниця міністерства Марія Захарова назвала Мазепу зрадником.
На переконання Захарової, українцям “вливають тонни брехні”, намагаючись змінити уявлення про власну історію.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що кожен успіх України на фронті очікувано викликає хвилю нової істерики в РФ та намагання принизити та дискредитувати керівництво України та захисників.
Представниця МЗС РФ Марія Захарова прокоментувала слова президента України Володимира Зеленського. Очільник України зазначив: “У мене не було карт. Але я мав людей. І це найголовніше. Розумні люди. Сміливі люди. І це наші козирі”.
Це викликало у Захарової чергову істерику. За її словами, Зеленський “продув свій власний народ на карти, перетворивши людей на свої шістки”.
Захарова вважає, що війна для Зеленського — казино, в якому на кон ставляться життя мільйонів і обіцянки світу конвертуються у мільярди доларів. Заявила, що Банковій банкувати вже нема чим — закладено все на кілька поколінь вперед.