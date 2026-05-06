У Лаврова срочно обвинили США из-за переговоров по Украине: детали

Россия заявляет о формальной готовности к переговорному процессу с Украиной, однако отмечает, что в настоящее время международное внимание Соединенных Штатов сосредоточено на ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя текущее состояние дипломатических контактов.

По ее словам, российская сторона якобы остается открытой для диалога и контактов, которые могут иметь "реальный эффект и результат". Она подчеркнула, что Москва, по ее утверждению, не отказывалась от идеи переговоров и готова участвовать во встречах, если они будут направлены на достижение заявленных целей.

В то же время Захарова заявила, что американские чиновники, вовлеченные в украинское переговорное направление, полностью заняты событиями на Ближнем Востоке, что, по ее мнению, влияет на активность дипломатического процесса по войне в Украине.

Несмотря на это, в российском МИД отмечают, что Москва формально не отказывается от концепции переговоров и готова продолжать контакты при их результативности.

В то же время, украинская сторона дает другую оценку ситуации. Ранее в Министерстве иностранных дел Украины отмечали, что трехсторонний переговорный формат находится в состоянии паузы, хотя рабочие контакты между командами продолжаются ежедневно. Дипломаты подчеркивают, что, несмотря на сохранение коммуникации, Россия не демонстрирует реальной заинтересованности в политическом урегулировании.

В МИД Украины также считают, что Москва делает ставку на продолжение боевых действий и пытается добиться своих целей военным путем. В то же время в Киеве убеждены, что такие попытки не принесут России желаемого результата.

"Комментарии" уже писали , что вечером 5 мая, накануне объявленного тишины, украинские беспилотники нанесли удары по российским военным объектам на территории временно оккупированного Крыма. По предварительным данным, одной из целей стало здание российской Федеральной службы безопасности в Армянске.