Главная Новости Мир Россия У Лаврова срочно обвинили США из-за переговоров по Украине: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

У Лаврова срочно обвинили США из-за переговоров по Украине: детали

Захарова заявила, что американские переговорщики по Украине полностью заняты ситуацией на Ближнем Востоке

6 мая 2026, 10:00
Клименко Елена

Россия заявляет о формальной готовности к переговорному процессу с Украиной, однако отмечает, что в настоящее время международное внимание Соединенных Штатов сосредоточено на ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя текущее состояние дипломатических контактов.

Фото: из открытых источников

По ее словам, российская сторона якобы остается открытой для диалога и контактов, которые могут иметь "реальный эффект и результат". Она подчеркнула, что Москва, по ее утверждению, не отказывалась от идеи переговоров и готова участвовать во встречах, если они будут направлены на достижение заявленных целей.

В то же время Захарова заявила, что американские чиновники, вовлеченные в украинское переговорное направление, полностью заняты событиями на Ближнем Востоке, что, по ее мнению, влияет на активность дипломатического процесса по войне в Украине.

Несмотря на это, в российском МИД отмечают, что Москва формально не отказывается от концепции переговоров и готова продолжать контакты при их результативности.

В то же время, украинская сторона дает другую оценку ситуации. Ранее в Министерстве иностранных дел Украины отмечали, что трехсторонний переговорный формат находится в состоянии паузы, хотя рабочие контакты между командами продолжаются ежедневно. Дипломаты подчеркивают, что, несмотря на сохранение коммуникации, Россия не демонстрирует реальной заинтересованности в политическом урегулировании.

В МИД Украины также считают, что Москва делает ставку на продолжение боевых действий и пытается добиться своих целей военным путем. В то же время в Киеве убеждены, что такие попытки не принесут России желаемого результата.

"Комментарии" уже писали , что вечером 5 мая, накануне объявленного тишины, украинские беспилотники нанесли удары по российским военным объектам на территории временно оккупированного Крыма. По предварительным данным, одной из целей стало здание российской Федеральной службы безопасности в Армянске.



