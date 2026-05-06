У Лаврова терміново звинуватили США через переговори щодо України: деталі

Росія заявляє про формальну готовність до переговорного процесу з Україною, однак наголошує, що нині міжнародна увага Сполучених Штатів зосереджена на ситуації на Близькому Сході. Про це повідомила речниця МЗС РФ Марія Захарова, коментуючи поточний стан дипломатичних контактів.

За її словами, російська сторона нібито залишається відкритою до діалогу та контактів, які можуть мати "реальний ефект і результат". Вона підкреслила, що Москва, за її твердженням, не відмовлялася від ідеї переговорів і готова брати участь у зустрічах, якщо вони будуть спрямовані на досягнення заявлених цілей.

Водночас Захарова заявила, що американські посадовці, які залучені до українського переговорного напрямку, наразі повністю зайняті подіями на Близькому Сході, що, на її думку, впливає на активність дипломатичного процесу щодо війни в Україні.

Попри це, у російському МЗС наголошують, що Москва формально не відмовляється від концепції переговорів і готова продовжувати контакти за умови їхньої результативності.

Водночас українська сторона дає іншу оцінку ситуації. Раніше в Міністерстві закордонних справ України зазначали, що тристоронній переговорний формат наразі перебуває у стані паузи, хоча робочі контакти між командами тривають щодня. Дипломати підкреслюють, що попри збереження комунікації, Росія не демонструє реальної зацікавленості у політичному врегулюванні.

У МЗС України також вважають, що Москва робить ставку на продовження бойових дій і намагається досягти своїх цілей військовим шляхом. Водночас у Києві переконані, що такі спроби не принесуть Росії бажаного результату.

"Коментарі" вже писали, що увечері 5 травня, напередодні оголошеного режиму тиші, українські безпілотники завдали ударів по російських військових об’єктах на території тимчасово окупованого Криму. За попередніми даними, однією з цілей стала будівля російської Федеральної служби безпеки у місті Вірменськ.