На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке значительно растут цены на топливо. В России откровенно радуются, что европейцам приходится прибегать к более жесткой экономии.

Мария Захарова. Фото из открытых источников

Представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ситуацию в Европейском Союзе.

"Рост цен на топливо, вызванный американо-израильской агрессией против Ирана и энергооскоплением Брюсселя, заставляет ЕСовцев придумывать новые способы реагирования на действительность. Большая голландская компания, поставляющая энергоресурсы населению, Energiebank предложила людям "уменьшить продолжительность использования Чувствую, к двадцатому пакету санкций они подойдут в хорошей форме”, — сиронизировала она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что повышение цен на топливо значительно отразится на жизни украинцев. В Раде уже предупредили об ухудшении ситуации.

Народный депутат Михаил Цымбалюк рассказал, какие проблемы уже повлекло за собой подорожание горючего. Резкое повышение стоимости горючего в Украине, пояснил политик, уже привело к ухудшению военной логистики. В частности, эвакуации раненых с поля боя, а также спровоцировало подорожание продуктов питания.

По его словам, в дальнейшем удорожание бензина и дизеля неизбежно приведет к инфляции. Поскольку расходы по транспортировке будут заложены в стоимость практически всех товаров и услуг, пояснил он. Повышение цены испытают все потребители, а не только владельцы транспортных средств. Ведь, объяснил народный депутат, себестоимость будет заложена на все от выпечки и доставки хлеба, завершая другими услугами. То есть заплатит украинец за то, что кто-то играет ценами.