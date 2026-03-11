Рубрики
На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке значительно растут цены на топливо. В России откровенно радуются, что европейцам приходится прибегать к более жесткой экономии.
Мария Захарова. Фото из открытых источников
Представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ситуацию в Европейском Союзе.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что повышение цен на топливо значительно отразится на жизни украинцев. В Раде уже предупредили об ухудшении ситуации.
Народный депутат Михаил Цымбалюк рассказал, какие проблемы уже повлекло за собой подорожание горючего. Резкое повышение стоимости горючего в Украине, пояснил политик, уже привело к ухудшению военной логистики. В частности, эвакуации раненых с поля боя, а также спровоцировало подорожание продуктов питания.
По его словам, в дальнейшем удорожание бензина и дизеля неизбежно приведет к инфляции. Поскольку расходы по транспортировке будут заложены в стоимость практически всех товаров и услуг, пояснил он. Повышение цены испытают все потребители, а не только владельцы транспортных средств. Ведь, объяснил народный депутат, себестоимость будет заложена на все от выпечки и доставки хлеба, завершая другими услугами. То есть заплатит украинец за то, что кто-то играет ценами.