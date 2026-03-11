logo_ukra

Росія У Лаврова вже не приховують радості: Захарова перейшла на сарказм
НОВИНИ

У Лаврова вже не приховують радості: Захарова перейшла на сарказм

Представниця МЗС РФ Захарова прокоментувала зростання цін на пальне

11 березня 2026, 20:57
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На тлі загострення ситуації на Близькому Сході значно зростають ціни на пальне. У Росії відверто радіють, що європейцям доводиться вдаватися до більш жорсткої економії. 

У Лаврова вже не приховують радості: Захарова перейшла на сарказм

Марія Захарова. Фото з відкритих джерел

Представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова прокоментувала ситуацію в Європейському Союзі. 

“Зростання цін на паливо, викликане американо-ізраїльською агресією проти Ірану та енергооскопленням Брюсселя, змушує ЄСівців вигадувати нові способи реагування на дійсність. Велика голландська компанія, що постачає енергоресурси населенню, Energiebank запропонувала людям “зменшити тривалість використання душу. Відчуваю, до двадцятого пакета санкцій вони підійдуть у добрій формі”, — зіронізувала вона.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що підвищення цін на пальне значно відобразиться на житті українців. У Раді вже попередили про погіршення ситуації. 

Народний депутат Михайло Цимбалюк розповів, які проблеми вже спричинило подорожчання пального. Різке підвищення вартості пального в Україні, пояснив політик, вже призвело до погіршення воєнної логістики. Зокрема евакуації поранених із поля бою, а також спровокувало подорожчання продуктів харчування.

За його словами, надалі здорожчання бензину та дизеля неминуче призведе до інфляції. Оскільки витрати на транспортування будуть закладені у вартість практично всіх товарів і послуг, пояснив він. Підвищення ціни відчують всі споживачі, а не тільки власники транспортних засобів. Адже, пояснив народний депутат, собівартість буде закладена на все — від випічки та доставки хліба, завершуючи іншими послугами. Тобто заплатить українець за те, що хтось грається цінами.



Джерело: https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/12505
