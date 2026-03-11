У Лаврова вже не приховують радості: Захарова перейшла на сарказм

Рубрики
Кречмаровская Наталия
На тлі загострення ситуації на Близькому Сході значно зростають ціни на пальне. У Росії відверто радіють, що європейцям доводиться вдаватися до більш жорсткої економії.
Марія Захарова. Фото з відкритих джерел
Представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова прокоментувала ситуацію в Європейському Союзі.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що підвищення цін на пальне значно відобразиться на житті українців. У Раді вже попередили про погіршення ситуації.
Народний депутат Михайло Цимбалюк розповів, які проблеми вже спричинило подорожчання пального. Різке підвищення вартості пального в Україні, пояснив політик, вже призвело до погіршення воєнної логістики. Зокрема евакуації поранених із поля бою, а також спровокувало подорожчання продуктів харчування.
За його словами, надалі здорожчання бензину та дизеля неминуче призведе до інфляції. Оскільки витрати на транспортування будуть закладені у вартість практично всіх товарів і послуг, пояснив він. Підвищення ціни відчують всі споживачі, а не тільки власники транспортних засобів. Адже, пояснив народний депутат, собівартість буде закладена на все — від випічки та доставки хліба, завершуючи іншими послугами. Тобто заплатить українець за те, що хтось грається цінами.