У Лаврова зашлись в истерике: что шокировало Захарову

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Кречмаровская Наталия
Вопрос использования русского языка в Украине чувствителен, ведь это язык оккупанта. На днях уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская прокомментировала ситуацию с врачами, к которым обращаются русскоязычные пациенты.
Мария Захарова. Фото из открытых источников
На эту позицию отреагировала представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Она считает, что в Украине парадоксальная ситуация – Зеленский, отмечает, разговаривает и даже ругается по-русски, переговоры в Стамбуле с украинской делегацией велись на русском. По ее словам, половина страны продолжает говорить по-русски. Даже дочь Елены Ивановской ведет свои соцсети на русском языке, подчеркнула она.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что война, которую Россия развязала против Украины, возвращается на территории агрессора. Ощущают войну и в Москве – максимально защищенном городе. Там возникают проблемы с авиасообщением.
Военный эксперт Олег Жданов рассказал, к чему действительно готовятся в Москве. По его словам, власти РФ, с одной стороны, уверяют, что все сбивается, а с другой — заставляют все аэропорты заключить договоры с подрядчиками, чтобы быстро проводить ремонты, если будут попадания.