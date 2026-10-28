Вопрос использования русского языка в Украине чувствителен, ведь это язык оккупанта. На днях уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская прокомментировала ситуацию с врачами, к которым обращаются русскоязычные пациенты.

Мария Захарова. Фото из открытых источников

На эту позицию отреагировала представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она считает, что в Украине парадоксальная ситуация – Зеленский, отмечает, разговаривает и даже ругается по-русски, переговоры в Стамбуле с украинской делегацией велись на русском. По ее словам, половина страны продолжает говорить по-русски. Даже дочь Елены Ивановской ведет свои соцсети на русском языке, подчеркнула она.

"Получается, что врачам, которые связаны не только клятвой Гиппократа, но и соответствующими статьями уголовного кодекса за отказ в оказании медицинской помощи, этот самый украинский чиновник, "языковой" омбудсмен будто позволяет не лечить русскоязычного украинца… Нериторический вопрос: когда роженицы в Украине будут кричать на русском "Мамочка!", кто там будет звонить в местное Гестапо – на Банковую или СБУ?”, — резюмировала она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что война, которую Россия развязала против Украины, возвращается на территории агрессора. Ощущают войну и в Москве – максимально защищенном городе. Там возникают проблемы с авиасообщением.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, к чему действительно готовятся в Москве. По его словам, власти РФ, с одной стороны, уверяют, что все сбивается, а с другой — заставляют все аэропорты заключить договоры с подрядчиками, чтобы быстро проводить ремонты, если будут попадания.