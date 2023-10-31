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"У нас нет другого варианта": в России пригрозили захватить Берлин

Пропагандист РФ Владимир Соловьев заявил, что через несколько лет Россия захватит Берлин.

сегодня, 14:42
Автор:
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Slava Kot
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Российский пропагандист Владимир Соловьев снова обрушился с абсурдными угрозами на страны Запада. На этот раз Соловьев заявил, что над Берлином будет стоять российский флаг, если там и дальше будут руководить "нацисты". 

"У нас нет другого варианта": в России пригрозили захватить Берлин

Российский пропагандист Владимир Соловьев. Фото из открытых источников

Владимир Соловьев — один из самых популярных российских пропагандистов, неоднократно выражавший абсурдные, циничные и курьезные заявления, касающиеся войны против России и Запада, поддерживающего Украину. В этот раз он угрожал немцам, которые предоставляют украинской армии оружие для войны против российских оккупантов.


"У нас нет другого варианта. Мы возьмем Берлин очередной раз через несколько лет. Если в Германии будут руководить нацисты, то у нее будет такая же участь, как всякий раз, когда к власти в Германии приходили антироссийские руководители – это заканчивалось тем, что российский солдат заходил в Берлин", — пригрозил Соловьев и добавил, что это было с 18 века.

Гость программы Соловьева отреагировал на такие заявления и указал, что немецкая кровь текла у тех, кто руководил и был хозяином в царской России. Таким образом, оппонент российского пропагандиста намекнул, что Россией правили немцы.

Посмотреть видео с угрозами российского пропагандиста Владимира Соловьева в Германию можно ниже:

Напомним, что российская императрица Екатерина II была представительницей немецкого рода Ангальт-Цербст и родилась в Щецине, тогдашняя территория Пруссии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне массово готовятся разбирать свои поезда, ведь их детали производились в Германии, а после полномасштабного вторжения запчасти попали под санкции.

Также "Комментарии" писали, что в ОП отреагировали на статью Time о "взбешенном" Зеленском.



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