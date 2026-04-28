logo

BTC/USD

76587

ETH/USD

2284.4

USD/UAH

44.09

EUR/UAH

51.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Россия У нас P1-SUN – у них «Болт»: что сплагиатили россияне в ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

У нас P1-SUN – у них «Болт»: что сплагиатили россияне в ВСУ

«Болт» против дронов: оккупанты придумали новое средство для воздушного перехвата

28 апреля 2026, 13:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Российской Федерации идет поиск технических решений для защиты от регулярных атак беспилотных летательных аппаратов. Для противодействия воздушным угрозам был спроектирован специализированный дрон-перехватчик.

У нас P1-SUN – у них «Болт»: что сплагиатили россияне в ВСУ

Скриншот из видео

О создании новой техники официально отчитались представители организации "Народный фронт".

"В России разработали дрон-перехватчик "Болт" для отражения атак БПЛА, сообщили ТАСС в Народном фронте", — говорится в распространенном российскими медиа сообщении .

Согласно предоставленным данным, основной задачей нового аппарата под названием "Болт" должно стать выявление и нейтрализация украинских беспилотников в небе. Кадры изготовления этой разработки распространили через пропагандистские ресурсы .

У нас P1-SUN – у них «Болт»: что сплагиатили россияне в ВСУ - фото 2
У нас P1-SUN – у них «Болт»: что сплагиатили россияне в ВСУ - фото 2

Отметим, что портал "Комментарии" ранее сообщал , что украинский рынок военных технологий пополнился перспективной новинкой — ударным беспилотником "Облако" от отечественной компании "Генерал Черешня". Разработчики делают ставку на доступность и большие объемы производства, называя свое изделие "лоукост-ответом" на аналогичное вооружение противника.

Несмотря на невысокую стоимость, "Облако" обладает значительными боевыми возможностями. Дрон рассчитан на работу в радиусе до 50 км и может находиться в автономном полете до 60 минут. При этом беспилотник может транспортировать до 7 килограммов боевого заряда. Производитель уже приступил к поставкам первых единиц техники Силам безопасности и обороны. На начальном этапе дроны передаются безвозмездно, чтобы защитники могли протестовать в реальных боевых операциях.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости