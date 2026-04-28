В Российской Федерации идет поиск технических решений для защиты от регулярных атак беспилотных летательных аппаратов. Для противодействия воздушным угрозам был спроектирован специализированный дрон-перехватчик.

О создании новой техники официально отчитались представители организации "Народный фронт".

"В России разработали дрон-перехватчик "Болт" для отражения атак БПЛА, сообщили ТАСС в Народном фронте", — говорится в распространенном российскими медиа сообщении .

Согласно предоставленным данным, основной задачей нового аппарата под названием "Болт" должно стать выявление и нейтрализация украинских беспилотников в небе. Кадры изготовления этой разработки распространили через пропагандистские ресурсы .

Отметим, что портал "Комментарии" ранее сообщал , что украинский рынок военных технологий пополнился перспективной новинкой — ударным беспилотником "Облако" от отечественной компании "Генерал Черешня". Разработчики делают ставку на доступность и большие объемы производства, называя свое изделие "лоукост-ответом" на аналогичное вооружение противника.

Несмотря на невысокую стоимость, "Облако" обладает значительными боевыми возможностями. Дрон рассчитан на работу в радиусе до 50 км и может находиться в автономном полете до 60 минут. При этом беспилотник может транспортировать до 7 килограммов боевого заряда. Производитель уже приступил к поставкам первых единиц техники Силам безопасности и обороны. На начальном этапе дроны передаются безвозмездно, чтобы защитники могли протестовать в реальных боевых операциях.