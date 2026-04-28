Росія У нас P1-SUN – у них «Болт»: що сплагіатили росіяни у ЗСУ
У нас P1-SUN – у них «Болт»: що сплагіатили росіяни у ЗСУ

«Болт» проти дронів: окупанти вигадали новий засіб для повітряного перехоплення

28 квітня 2026, 13:55
Недилько Ксения

У Російській Федерації триває пошук технічних рішень для захисту від регулярних атак безпілотних літальних апаратів. Для протидії повітряним загрозам було спроектовано спеціалізований дрон-перехоплювач.

Скриншот з відео

Про створення нової техніки офіційно прозвітували представники організації "Народний фронт".

"У Росії розробили дрон-перехоплювач "Болт" для відбиття атак БПЛА, повідомили ТАСС у Народному фронті", — йдеться у поширеному російськими медіа повідомленні.

Згідно з наданими даними, основним завданням нового апарата з назвою "Болт" має стати виявлення та нейтралізація українських безпілотників у небі. Кадри виготовлення цієї розробки поширили через пропагандистські ресурси.

У нас P1-SUN – у них «Болт»: що сплагіатили росіяни у ЗСУ - фото 2
Зазначимо, що портал "Коментарі" раніше повідомляв, що український ринок військових технологій поповнився перспективною новинкою — ударним безпілотником "Хмаринка" від вітчизняної компанії "Генерал Черешня". Розробники роблять ставку на доступність та великі обсяги виробництва, називаючи свій виріб "лоукост-відповіддю" на аналогічне озброєння противника.

Попри невисоку вартість, "Хмаринка" володіє значними бойовими можливостями. Дрон розрахований на роботу в радіусі до 50 кілометрів і може перебувати в автономному польоті до 60 хвилин. При цьому безпілотник здатен транспортувати до 7 кілограмів бойового заряду. Виробник уже розпочав постачання перших одиниць техніки Силам безпеки та оборони. На початковому етапі дрони передаються безоплатно, щоб захисники могли протестувати їх у реальних бойових операціях.



