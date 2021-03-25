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У Навального отказались исправить карту с "российским" Крымом

2 февраля Симоновский суд Москвы отправил Алексея Навального в колонию по уголовному делу 2013 года

сегодня, 02:15
Автор:

Ольга Чародий

В команде российского оппозиционера Алексея Навального разместила карту России, в границы которой включен оккупированный РФ украинский Крым, и отказалась ее исправлять.

У Навального отказались исправить карту с "российским" Крымом

Карту на сайте «Свободу Навальному»

Об этом сообщил глава Меджлиса кримськотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

Интерактивную карту, на которой отмечают количество людей, готовых выйти на протесты в поддержку Навального в России, размещена на новосозданном сайте "Свободу Навальному".

Как  рассказал Чубаров, он обратился к представителю Навального Леониду Волкову с просьбой исправить ошибку, но тот отказался.

"Господин Волков пояснил мне невозможность предложенного мною исправления. Мне не хотелось бы транслировать аргументы Леонида Волкова, поэтому я предложу ему самому включиться тут в обсуждение данной крайне неприглядной ситуации", — отметил глава Меджлиса.

Чубаров добавил, что те, кто хотят справедливости для себя, должны прекратить "мародерствовать в чужом доме".

Напомним, Алексей Навальный написал из исправительной колонии в городе Покров Владимирской области. Место своего содержания он назвал "настоящим концлагерем в 100 км от Москвы". Сообщение опубликовано на личной странице в социальной сети.

"Три вещи не перестают меня удивлять. Звездное небо над нами, категорический императив внутри нас и изумительное ощущение, когда проводишь ладонью по своей свежевыбритой голове. Всем привет из сектора усиленного контроля "А". Вынужден признать, что российская тюремная система смогла меня удивить. Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы", – говорится в сообщении. Навальный отметил, что заключенные запуганы. "По напряженным позам осужденных, стоящих навытяжку и боящихся лишний раз повернуть голову, я легко верю многочисленным историям о том, что здесь, в ИК-2 "Покров", совсем недавно людей до полусмерти забивали деревянными молотками", – говорится в сообщении.



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Источник: https://www.facebook.com/dogrujol/posts/3720627394699054
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